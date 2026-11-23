KREMLJ DEMANTIRAO TVRDNJE
Obavještajci NATO-a upozoravaju: Rusija priprema lansiranje satelita s nuklearnim oružjem
Obavještajne službe članica NATO-a zaključile su da Rusija planira još ove godine lansirati satelit opremljen nuklearnim oružjem u svemir, objavili su u ponedjeljak njemački mediji.
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Zapadne obavještajne službe, uključujući njemački BND i vojsku, razmijenile su obavještajne podatke koji upućuju na to da je satelit nazvan Sputnik-S sastavljen prije nekoliko godina te se nalazi u moskovskoj regiji, izvijestili su njemački javni servisi NDR i WDR te dnevnik Süddeutsche Zeitung.
Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj, BND i sjedište NATO-a u Bruxellesu nisu odmah odgovorili na upite za komentar.
Rusija je 2024. odbacila tvrdnje američkih dužnosnika da razvija oružje kojim bi mogla uništavati neprijateljske satelite detonacijom nuklearne naprave u svemiru.
Američki dužnosnici tvrde da Rusija već godinama razvija nuklearno oružje sposobno uništiti čitave satelitske mreže, uključujući Starlink, golemi satelitski sustav kompanije SpaceX koji ukrajinske snage koriste za komunikaciju.
Kremlj odbacio tvrdnje iz njemačkih medija
Kremlj je odbacio medijske napise u Njemačkoj prema kojima Rusija planira ove godine lansirati satelit s nuklearnim oružjem u svemir, poručivši da takve tvrdnje ne treba ozbiljno shvaćati.
„Ne, nismo vidjeli to izvješće. No u njemu ima toliko navodnih i mogućih tvrdnji, pripisanih tko zna kome, da ih je teško uopće ozbiljno shvatiti”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, odgovarajući na pitanja o izvješćima njemačkih medija.
Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj, BND i sjedište NATO-a u Bruxellesu nisu odmah odgovorili na upite za komentar.
Rusija je 2024. odbacila tvrdnje američkih dužnosnika da razvija oružje kojim bi mogla uništavati neprijateljske satelite detonacijom nuklearne naprave u svemiru.
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