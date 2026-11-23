Fotografija je ilustracija, ne prikazuje situacije ni ljude o kojima se govori u tekstu. | Pixabay / Ilustracija

Trojica muškaraca osumnjičena su za teške propuste pri gradnji obiteljske kuće u Donjem Kraljevcu, zbog kojih je narušena stabilnost građevine pa je naređeno njezino uklanjanje, a investitoru je prouzročena šteta od 250.000 eura, priopćila je u ponedjeljak međimurska policija.

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Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeni su muškarci u dobi od 33, 46 i 53 godine, i to odgovorna osoba građevinske tvrtke koja je izvodila radove, nadzorni inženjer i inženjer gradilišta.

Istraživanjem provedenim na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva i povodom kaznene prijave 37-godišnjeg investitora, utvrđeno je da su tijekom izgradnje obiteljske kuće 2022. godine postupali protivno pravilima struke i odobrenom projektu.

Izvođač radova samovoljno je promijenio način temeljenja kuće, bez odgovarajuće izmjene projekta i građevinske dozvole. Pritom nisu provedene potrebne kontrole tla, a nisu poštovane ni propisane količine i vrste armature te kvaliteta betona.

Zbog tih propusta došlo je do pucanja kuće i oštećenja njezinih nosivih dijelova, čime je ozbiljno narušena stabilnost građevine. Svako daljnje opterećenje, bilo nastavkom radova ili korištenjem kuće, predstavljalo bi neposrednu opasnost od urušavanja i ugrožavanja ljudskih života, utvrdila je policija.

Građevinska inspekcija zaključila je da nedostatke nije moguće naknadno otkloniti bez dodatnog ugrožavanja stabilnosti objekta, zbog čega je investitoru naloženo uklanjanje cijele građevine. Osim ugrožavanja sigurnosti ljudi, osumnjičeni su 37-godišnjem investitoru prouzročili štetu od gotovo 250.000 eura, koliko je uložio u izgradnju obiteljske kuće.