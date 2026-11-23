Evo koliko ćemo plaćati
Vlada objavila nove cijene goriva
Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija zadržane su na istoj razini, dok je visina trošarina za dizelsko gorivo povećana za 0,02 EUR/l.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1535 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1245 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0536 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 25. studenoga 2026., a ovakav režim vrijedit će do 30. studenoga 2026.
Nove cijene iznosit će:
- 1,53 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR
- 1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,26 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR/l)
- 1,75 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,01 EUR/kg)
- 2,32 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,63 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,00 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,32 EUR/l za plavi dizel
- 1,86 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,56 EUR/kg za UNP za boce
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