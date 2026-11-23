ZABRANA I DRUŠTVENIH MREŽA
Kraj mobitelima u školama? Europska zemlja najavila velike promjene za učenike
Danska će predložiti zabranu mobitela u osnovnim školama i nižim razredima srednje škole, kao i filtriranje sadržaja na školskim mrežama počevši od nove školske godine 2027., priopćilo je u ponedjeljak dansko ministarstvo obrazovanja.
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Zemlje poput Nizozemske, Južne Koreje i Italije zabranile su pametne telefone u školama zbog zabrinutosti oko njihova utjecaja na koncentraciju i ponašanje učenika, dok su Poljska i Češka u lipnju predložile sličnu zabranu.
"Djeca bi trebala moći ići u školu bez stalnog ometanja stvarima poput društvenih mreža, internetske kupnje i igranja videoigara", poručio je u priopćenju ministar obrazovanja Magnus Heunicke.
Zabrana obuhvaća i druge privatne elektroničke uređaje s pristupom internetu. Uvest će se i filtri sadržaja kojima će se tijekom nastave blokirati mrežne stranice bez obrazovne ili pedagoške svrhe, uključujući društvene mreže, stranice za igranje igara i internetske trgovine.
Svaka općina i škola donijet će odluku koje će stranice biti blokirane.
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