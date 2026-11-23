S NOVOM GODINOM
Novi udar na džepove: U Njemačkoj drastično rastu računi za plin i struju
Računi za plin i struju bit će za kućanstva u Njemačkoj znatno veći od početka iduće godine zbog viših cijena energenata u veleprodaji i podignutih mrežnih naknada, upozorili su analitičari.
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Veleprodajne cijene plina i električne energije naglo su porasle od početka rata u Iranu u veljači ove godine, a potrošači će ih tek sada primijetiti i pri kupovini drugih dobara, rekao je u subotu Thorsten Storck, energetski stručnjak s internetske stranice za usporedbu cijena Verivox.
Regionalni dobavljači najavili su ukupno 329 korekcija cijena za prosinac, siječanj i veljaču, uz prosječno poskupljenje od osam posto, navode u Verivoxu.
Poskupljenja su prema toj internetskoj stranici ponajprije posljedica viših troškova nabave energenata i povećanja naknada za korištenje električne mreže. Veleprodajne cijene plina gotovo su utrostručene od početka godine.
Otkada ruski plin više ne stiže u Njemačku, oslanjamo se sve više na uvoz ukapljenog plina, a njegova je cijena na svjetskom tržištu porasla zbog rata, što se sada očituje i u troškovima grijanja, rekao je Storck.
Koliko će kućanstva više plaćati struju?
Za tročlano kućanstvo s godišnjom potrošnjom od 4000 kilovatsati najavljena poskupljenja od osam posto značila bi dodatni trošak od oko 128 eura godišnje.
Prema procjeni Verivoxa, struja će poskupjeti za oko 3,7 milijuna kućanstava koja su još na osnovnim tarifama lokalnih energetskih tvrtki.
Poskupljenje struje zbog viših veleprodajnih troškova nabave i mrežnih naknada najavili su, među ostalima, EnBW, EWE, Rheinenergie i Mainova.
Računi za plin bit će viši za 370 eura godišnje
Za kućanstva koja žive u obiteljskim kućama i godišnje troše oko 20.000 kilovatsati plina, računi će u prosjeku biti viši za 370 eura, a više račune može očekivati njih oko 1,9 milijuna.
Poskupljenje plina najavili su, među ostalima, Gasag, E.ON, EWE i EnBW.
Milijuni Nijemaca još koriste osnovne tarife
Podaci njemačke Savezne agencije za mreže pokazuju da se po reguliranim osnovnim tarifama strujom koristi više od petine kućanstava, a plinom oko šestine.
U Njemačkoj je, prema Verivoxu, oko 700 tvrtki koje nude takve tarife za električnu energiju te 800 za plin.
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