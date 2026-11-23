"Rezultati koje ostvarujemo na sjevernom Jadranu potvrđuju važnost kontinuiranog ulaganja u domaću proizvodnju plina. Ostvareni rast proizvodnje prije svega je rezultat kvalitetno pripremljenih i provedenih aktivnosti, stručnosti naših zaposlenika i suradnje s partnerima. Posebno nas veseli što je bušotina Ida C-4 DIR vrlo brzo nakon završetka bušaćih radova spojena na proizvodni sustav te što njezini početni rezultati nadmašuju očekivanja. Istodobno, dovršetak instalacije platforme Irena-3 predstavlja važan korak prema otvaranju novih proizvodnih kapaciteta na Jadranu. Nastavljamo s ulaganjima kojima želimo dugoročno jačati domaću proizvodnju prirodnog plina i tako pridonijeti sigurnosti opskrbe u Hrvatskoj", izjavio je operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini Josip Bubnić.