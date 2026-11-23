veliki rast proizvodnje
Ina udvostručila proizvodnju plina na Jadranu: Nova bušotina nadmašila očekivanja
Ina je uspješno završila bušenje i opremanje nove bušotine Ida C-4 DIR na sjevernom Jadranu, koja trenutačno daje približno 165.000 kubičnih metara prirodnog plina dnevno, izvijestili su u ponedjeljak iz te naftne i plinske kompanije.
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Ida C-4 DIR je treća bušotina u aktualnoj kampanji bušenja koju Ina provodi na sjevernom Jadranu, u što ulaže oko 65 milijuna eura. Ukupna proizvodnja s ranije izrađenim bušotinama, Ana-4 DIR i Ika JZ-6 DIR, približno iznosi 340.000 prostornih metara plina dnevno, što je 21 posto više od prvotno planiranih količina na ovim bušotinama.
Rezultati kampanje, zajedno s doprinosom drugih projekata provedenih tijekom 2025. i 2026. godine, uključujući bušotine Ika A, vidljivi su u ukupnoj Ininoj proizvodnji plina na Jadranu. Ona je porasla s približno 380.000 prostornih metara dnevno prije početka kampanje 2025. godine, na sadašnjih 760.000 prostornih metara dnevno, ističe se u priopćenju.
Time je Ina udvostručila dnevnu proizvodnju plina na Jadranu, naveli su iz kompanije, dodavši da je idući korak u razvoju proizvodnje na Jadranu nova proizvodna platforma Irena-3, čije je postavljanje završeno ovih dana u sklopu zajedničkog projekta Ine i Energeana. Croscova bušaća platforma Labin započela je izradu kanala bušotine na lokaciji, a projekt uključuje i polaganje osam kilometara dugog priključnog plinovoda kojim će Irena-3 biti povezana s postojećom platformom Izabela Sjever. Početak proizvodnje planiran je u prvom kvartalu 2027. godine, dodaju.
"Rezultati koje ostvarujemo na sjevernom Jadranu potvrđuju važnost kontinuiranog ulaganja u domaću proizvodnju plina. Ostvareni rast proizvodnje prije svega je rezultat kvalitetno pripremljenih i provedenih aktivnosti, stručnosti naših zaposlenika i suradnje s partnerima. Posebno nas veseli što je bušotina Ida C-4 DIR vrlo brzo nakon završetka bušaćih radova spojena na proizvodni sustav te što njezini početni rezultati nadmašuju očekivanja. Istodobno, dovršetak instalacije platforme Irena-3 predstavlja važan korak prema otvaranju novih proizvodnih kapaciteta na Jadranu. Nastavljamo s ulaganjima kojima želimo dugoročno jačati domaću proizvodnju prirodnog plina i tako pridonijeti sigurnosti opskrbe u Hrvatskoj", izjavio je operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini Josip Bubnić.
Nastavak ulaganja u istraživanja na kopnu
Ina je u priopćenju dodala da nastavlja ulagati i u istraživanja na kopnu, pa je tako tijekom 2026. povećala je svoj udio u istražnom prostoru SAVA-07 sa 40 na 100 posto, preuzimanjem preostalog udjela od Vermiliona. Na tom su prostoru u prvoj fazi izbušene četiri istražne bušotine, a druga faza istraživanja je u tijeku.
Također, ovog proljeća dodatno je proširila svoj domaći istražni portfelj kada je na međunarodnom nadmetanju dobila dozvole za dva nova istražna prostora: SAVA-10/1 i DRAVA-02/02 gdje će u iduće tri godine provoditi istraživanja potencijalnih nalazišta ugljikovodika. Seizmička istraživanja na prostoru Drava 02/02 započela su krajem listopada.
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