„Posebno mi je drago što su svi hrvatski klubovi zastupnika, bez obzira na stranačke razlike, podržali inicijativu i doprinijeli tekstu rezolucije. Takva suradnja daje dodatnu vjerodostojnost prijedlogu i stvara pretpostavke za širu potporu europskih kolega. Postoje pitanja koja su važnija od naših svakodnevnih političkih razlika, a sjećanje na Vukovar i otpor velikosrpskoj agresiji svakako je jedno od njih”, naglasio je Ressler.