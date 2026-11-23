inicijativa karla resslera
Povijesna inicijativa u Europskom parlamentu: Vukovar dobiva posebnu rezoluciju
Povodom 35. obljetnice stradanja Vukovara, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu u ponedjeljak je predviđena rasprava posvećena žrtvi Vukovara, dok će se u četvrtak glasovati o posebnoj rezoluciji koja je na inicijativu voditelja hrvatske delegacije europskih pučana Karla Resslera nastala u suradnji svih hrvatskih klubova zastupnika u Europskom parlamentu.
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„Cilj rezolucije je vukovarski otpor nadmoćnom agresoru, našu borbu za slobodu i povijesno sjećanje na Domovinski rat utkati i u širu europsku kulturnu i civilizacijsku baštinu. Vukovar ima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i našem nacionalnom identitetu i 35. obljetnica okupacije i razaranja je pravi trenutak da dobije zasluženo mjesto i u europskom povijesnom sjećanju”, istaknuo je Karlo Ressler (HDZ/EPP), priopćio je ured zastupnika u ponedjeljak.
Predložena rezolucija naglašava važnost očuvanja povijesne istine o Domovinskom ratu, dostojanstvenog sjećanja na poginule hrvatske branitelje i civile te nastavka napora u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba. Više od tri desetljeća nakon završetka rata, brojne obitelji još uvijek čekaju odgovore o sudbini svojih najbližih, a procesuiranje ratnih zločina i ostvarivanje pravde za žrtve ostaju trajna odgovornost.
„Posebno mi je drago što su svi hrvatski klubovi zastupnika, bez obzira na stranačke razlike, podržali inicijativu i doprinijeli tekstu rezolucije. Takva suradnja daje dodatnu vjerodostojnost prijedlogu i stvara pretpostavke za širu potporu europskih kolega. Postoje pitanja koja su važnija od naših svakodnevnih političkih razlika, a sjećanje na Vukovar i otpor velikosrpskoj agresiji svakako je jedno od njih”, naglasio je Ressler.
Posebnu težinu ovoj inicijativi daje činjenica da je riječ o prvoj rezoluciji posvećenoj stradanju Vukovara na razini neke europske ili međunarodne institucije. Usvajanjem rezolucije Europski parlament prvi bi put na ovaj način izrazio zajednički stav o žrtvi Vukovara, važnosti očuvanja povijesne istine i odgovornosti za ratne zločine.
„Sjećanje na Vukovar pripada Hrvatskoj, ali i cijeloj Europi. Ono je trajni podsjetnik da očuvanje mira, slobode i temeljnih europskih vrijednosti zahtijeva budnost, spremnost na žrtvu i političku hrabrost. Zalagat ćemo se i dalje da hrvatsko iskustvo Domovinskog rata ostane trajni dio europskog povijesnog sjećanja i da pouke i vrijednosti Grada Heroja budu trajni podsjetnik na izborenu slobodu”, zaključio je Ressler, stoji u priopćenju.
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