Lavrov: Kada Merz kaže da će Njemačku ponovno napraviti vodećom vojnom silom, zna li on što "ponovno" znači?

"Mi ne podižemo zidove niti se želimo izolirati od Europe. Europa je ta koja se izolirala od nas. Očito je vjerovala da je naša dosadašnja suradnja Rusiji toliko važna da ćemo dotrčati natrag i preklinjati: „Dobro, oprostite nam, zaboravite što se dogodilo. Dopustite nam da se vratimo – samo ukinite sankcije.“ To se neće dogoditi", poručio je ministar vanjskih poslova Ruske Federacije, Sergej Lavrov iz Vladivostoka.