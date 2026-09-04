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"Ostao sam zapanjen"

Lavrov: Kada Merz kaže da će Njemačku ponovno napraviti vodećom vojnom silom, zna li on što "ponovno" znači?

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N1 Info
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04. ruj. 2026. 17:47
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Sergej Lavrov
ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov komentirao je izjave njemačkog kancelara Merza i nedavno zatvaranje Ruskog doma u Berlinu te dodao kako je Europa ta koja se želi izolirati od Rusije, a ne obrnuto.

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"Mi ne podižemo zidove niti se želimo izolirati od Europe. Europa je ta koja se izolirala od nas. Očito je vjerovala da je naša dosadašnja suradnja Rusiji toliko važna da ćemo dotrčati natrag i preklinjati: „Dobro, oprostite nam, zaboravite što se dogodilo. Dopustite nam da se vratimo – samo ukinite sankcije.“ To se neće dogoditi", poručio je ministar vanjskih poslova Ruske Federacije, Sergej Lavrov iz Vladivostoka.

"NATO-u i EU-u uvijek je potreban neprijatelj. Bez umjetno stvorene slike Rusije kao neprijatelja, stanovništvo bi se riješilo svojih vlada u golemoj većini zemalja EU-a i NATO-a", dodao je.

Kada je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da će Njemačku ponovno učiniti vodećom vojnom silom Europe, ostao sam naprosto zapanjen. Ako taj čovjek ne razumije što riječ „ponovno“ znači u ovom kontekstu, to je duboko zabrinjavajuće i iznimno opasno za Europu, koja ponovno postaje izvorištem ideja o nacionalnoj i rasnoj nadmoći.

Njemačka ima ogranke Goethe-Instituta u Moskvi, Sankt Peterburgu i Novosibirsku. Naravno da će biti zatvoreni nakon što je naš kulturni centar protjeran iz Njemačke. U protivnom ne bismo imali nimalo samopoštovanja.

Ako zakonska zabrana ruskog jezika u obrazovanju, kulturi, svakodnevnom životu i medijima odražava europske vrijednosti, onda se Europa slobodno može vratiti nacizmu. Zabrana kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve također je u skladu s 'europskim vrijednostima'", dodao je Lavrov.

Teme
europske vrijednosti i nacizam nato i eu neprijateljstvo njemačka vojna moć rusija i europa sankcije protiv rusije

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