Moskva najavila oštar odgovor Berlinu: Na udaru poznata njemačka institucija!

Ruska strana odbacila je ono što je opisala kao neutemeljene optužbe o ruskoj umiješanosti u incident na aerodromu Leipzig. "Berlin se upustio u otvorenu provokaciju usmjerenu na potkopavanje rusko-njemačkih odnosa", navodi se u izjavi ministarstva, uz upozorenje da će se postupci njemačke vlade suočiti s oštrim odgovorom.