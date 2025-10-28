Oglas

na forumu u minsku

Lavrov: Rusija je spremna NATO-u i EU-u dati jamstvo

author
Hina
|
28. lis. 2025. 15:50
Sergej Lavrov
KAREN MINASYAN / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da je Moskva spremna dati zemljama NATO-a i EU-a jamstvo o nenapadanju, ponovivši da Rusija nema namjeru napasti nijednu od njihovih sadašnjih članica.

"Nismo imali niti imamo namjeru napasti članicu NATO-a ili EU-a"

"Više smo puta poručili da nismo imali niti imamo namjeru napasti ijednu sadašnju članicu NATO-a ili EU-a", rekao je Lavrov na Euroazijskom sigurnosnom forumu u Minsku u Bjelorusiji.

"Spremni smo taj stav upisati kao dio budućih sigurnosnih jamstava za ovaj dio Euroazije", rekao je, prema transkriptu koji je dostavilo njegovo ministarstvo.

Lavrov je prijedlog iznio u govoru u kojem je uglavnom ponavljao kritike Moskve zapadnim silama.

Smislen dijalog s čelnicima zemalja EU-a "nemoguć"

Rekao je da je smislen dijalog s čelnicima zemalja EU-a nemoguć jer oni odbijaju "istinska kolektivna jamstva sigurnosti", što se odnosi i na zajednička jamstva s Rusijom, a ne samo protiv nje, u slučaju završetka rata u Ukrajini.

Rat u Ukrajini, koji je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, uzdrmao je europsku sigurnosnu arhitekturu, a napori za okončanje sukoba pokrenuli su pitanja o tome kako bi se Ukrajina mogla zaštititi od potencijalnih budućih ruskih napada.

Na agendi NATO-a i EU-a stoji dugoročno vojno jačanje radi odvraćanja Moskve, dok Rusija nastavlja jačati svoje snage na način koji premašuje zahtjeve rata u Ukrajini, prema mnogim stručnjacima.

EU rusija sergej lavrov vladimir putin NATO

