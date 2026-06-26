"Prvi korak"
Libanon i Izrael postigli sporazum u Washingtonu
Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je da su Libanon i Izrael postigli okvirni sporazum nakon pregovora održanih u Washingtonu.
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Pojedinosti sporazuma za sada nisu objavljene. No Marco Rubio u petak je naglasio da je riječ tek o „prvom koraku” u daljnjim pregovorima, prenosi Al Jazeera.
„Ovo je početak početka”, rekao je Rubio, okružen predstavnicima Libanona i Izraela.
„Pred nama je još mnogo posla. Nimalo ne podcjenjujemo težinu zadatka koji slijedi, ali razumijemo njegovu važnost i koliko je on ključan.”
Dvije strane sastale su se u Washingtonu na trodnevnim pregovorima uz američko posredovanje, koji su započeli u utorak.
BREAKING: US, Israel, Lebanon sign trilateral framework agreement. pic.twitter.com/rioTRZ2hLL— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 26, 2026
Times of Israel piše kako će se, u skladu sa sporazumom, IDF povući s određenih teritorija na jugu Libanona, ali ne i svih.
from the Times of Israel on the Israeli-Lebanese agreement: pic.twitter.com/IDC0TnIlse— Matthew Petti 👨🎓 (@matthew_petti) June 26, 2026
Vođa Hezbollaha: Izrael nema drugog izbora nego se bezuvjetno povući iz južnog Libanona
Glavni tajnik Hezbollaha Naim Qassem izjavio je danas da Izrael „nema drugog izbora” nego se „bezuvjetno” povući iz južnog Libanona i ostalih okupiranih područja.
Njegova izjava uslijedila je nakon što je izraelski ministar obrane Israel Katz ponovno poručio da Izrael ne planira povlačenje, čak ni ako bi Sjedinjene Američke Države zatražile da se izraelske snage povuku.
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