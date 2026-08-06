Most o nalazu u aferi ilegalnog otpada u Lici: Tražimo hitnu sanaciju i kazneni progon svih odgovornih

„To znači da se dogodilo upravo ono na što je Most upozoravao - PFAS više nije samo pitanje otpada odloženog na površini zemlje, nego pitanje podzemnih voda, krškog sustava, sigurnosti vode i zdravlja ljudi. Lika je vodno srce Hrvatske. Ono što se zakopa u tlu Like ne ostaje u Lici. U krškom prostoru onečišćenje se može širiti kroz podzemne vode prema izvorima, rijekama, poljoprivredi i zajednicama koje od te vode žive“, poručio je saborski zastupnik Mosta , Zvonimir Troskot.