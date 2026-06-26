POKOLJ U GAZI
Izrael bombardirao izbjegličke šatore: Ubijen 11-godišnjak, obitelji ostale bez skloništa
U izraelskim zračnim napadima na šatorska naselja uz obalu Pojasa Gaze poginulo je više civila, među njima i djeca, dok su deseci ljudi ozlijeđeni. Jedan od napada pogodio je kamp u Al-Mawasiju, zapadno od Khan Younisa, gdje je poginuo 11-godišnji Ahmed Al-Raqab koji se u trenutku napada igrao ispred obiteljskog šatora.
Njegov otac izjavio je da su djeca bila na otvorenom kada je projektil pogodio područje oko šatora. U istom napadu teško je ozlijeđeno više osoba, uključujući šestogodišnje dijete koje je zadobilo teške ozljede oka.
U Al-Mawasiju, zapadno od Khan Younisa, poginuo je 11-godišnji Ahmed Al-Raqab koji se u trenutku napada igrao ispred obiteljskog šatora. Njegov otac rekao je da su djeca bila na otvorenom kada je projektil pogodio područje oko njih.
"Ubijen je dok je nosio lubenicu. Kakav je zločin počinilo to dijete? Je li on borac? Nije, on je dijete", rekao je kroz suze nad tijelom sina u bolnici Nasser.
Namjerno gađaju djecu
Napadi su uslijedili dan nakon što je Neovisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih naroda objavila izvješće u kojem navodi da suizraelske vlasti namjerno gađale palestinsku djecu, što, prema zaključcima komisije, može predstavljati genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
U izvješću se navodi da je od početka rata ubijeno više od 20.000 djece, a više od 44.000 ih je ranjeno.
Gađali više šatorskih naselja u Gazi
Izraelske snage istodobno su gađale više šatorskih naselja uz obalu, gdje žive tisuće raseljenih Palestinaca.
U jednom napadu na zapadnom dijelu grada Gaze stanovnici su dobili upozorenje svega nekoliko minuta prije udara te su pobjegli prema moru. Projektil je uništio više šatora i ostavio veliki krater.
Raseljene obitelji ističu da su tijekom rata više puta morale napuštati svoje domove te da danas nemaju kamo otići. Kažu da su izgubile gotovo svu imovinu te da nemaju novca za nove šatore, madrace ni odjeću, javlja Drop Site.
"Kakvo primirje? O čemu govore? Rat se nastavlja"
Obitelj Yassin, koja je tijekom rata više puta bila raseljena, ponovno je ostala bez svega. Nakon što su morali napustiti svoj dom u četvrti Al-Zeitoun, više su se puta selili po Gazi, a na kraju su završili u šatorima uz obalu.
"Nemamo kamo otići. Nemamo sklonište, nemamo ništa. Od početka rata napadi nisu prestali. Kakvo primirje? O čemu govore? Rat se nastavlja", rekao je Ahmed Yassin.
Njegova supruga Rana dodala je da su u napadu izgubili gotovo svu imovinu.
"Danas sjedimo na ruševinama svog šatora i ne znamo kamo dalje. Sve je nestalo. Novi šator, madraci, deke, odjeća za djecu – sve košta, a nemamo ništa. Djeca imaju samo odjeću u kojoj su pobjegla", rekla je.
Nestašica vode
Uz stalne napade, stanovnici Gaze suočavaju se i s nestašicom pitke vode. Organizacija Liječnici bez granica upozorava da je gotovo 90 posto vodne infrastrukture oštećeno ili uništeno.
Zbog toga pojedini raseljeni Palestinci sami kopaju bunare kako bi osigurali vodu za piće i osnovne potrebe, a neki njome navodnjavaju i male povrtnjake uz šatore kako bi lakše prehranili svoje obitelji.
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