Podaci HZMO-a pokazuju rast zaposlenosti

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U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem srpnja je prema prvim podacima bio prijavljen 1.802.261 osiguranik, što je za 0,8 posto odnosno 14.021 osiguranik više nego na kraju srpnja prošle godine, objavio je HZMO u četvrtak.

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Broj osiguranika u mirovinskom zavodu dobar je pokazatelj kretanja broja zaposlenih, jer pokazuje koliko je radnika prijavljeno kod poslodavaca.

Prema djelatnostima, najviše osiguranika na kraju srpnja bilo je u trgovini na veliko i na malo - 246 999, te prerađivačkoj industriji, 243 513.

U građevinarstvu ih je bilo 155.453, a u smještaju te pripremi i usluživanju hrane 151.526.

Broj osiguranika HZMO-a značajno je porastao i u odnosu na godine koje su prethodile prošloj.

Tako je u odnosu na 31. srpnja 2024. povećan za tri posto odnosno 53.166, a u odnosu na 31. srpnja 2023. za 6,9 posto, odnosno 115. 632 osiguranika.