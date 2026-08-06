Srpski povjesničar o Oluji: Hrvati imaju što slaviti, dobili su ono što im povijesno pripada

"I sada se to tko zna koji put obilježava, i u Beogradu i u Mrkonjić Gradu, uz svu tu lažnu patetiku i krokodilske suze. Naravno da je ta emocija lažna. Njih nije briga za ljude koji su stradali. Da jest, vodili bi drukčiju politiku ili bi joj se tada suprotstavili. No, budući da je današnja vlast izravni nasljednik tadašnje vlasti te opravdava i podržava sve što je Miloševićev režim radio, jasno je o čemu je riječ. Svi su oni bili na vlasti kada su nesretne kolone prognanih Srba dolazile ovamo", rekao je.