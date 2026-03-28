NE ZNA SE GDJE SU

Lopovi ukrali 12 tona čokoladica KitKat na putu od Italije do Poljske

Hina
28. ožu. 2026. 17:36
Dvanaest tona čokoladica ​KitKat nestalo je prošlog tjedna u Europi kada su lopovi oteli kamion koji ih je prevozio, objavila je u subotu švicarska kompanija Nestle.

Tvrtka koja proizvod KitKat navodi da je kamion s 413.793 čokoladica krenuo iz središnje Italije kako bi distribuirao čokoladice po Europi, ali nikad nije stigao na krajnje odredište u Poljskoj.

Kamion nije pronađen ikompanija nije rekla gdje je nestao.

No, čokoladice se mogu otkriti putem barkoda, pa je tvrtka one koji ga budu skenirali pozvala da se jave.

"Kriminalci očito imaju odličan ukus, ali ostaje činjenica da je krađa veliki problem za svaku tvrtku", naveo je Nestle.

Pročitajte još

