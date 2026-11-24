Ako hladni zrak prodre nad Sjevernu Ameriku, Hrvatska može imati iznimno toplu zimu. Dogodi li se takav prodor nad Europom, moguće je i znatno zahlađenje. Ipak, Vakula naglašava da je vjerojatnost takvog scenarija za Hrvatsku vrlo mala. Dodao je da se ne može prognoza temeljiti samo na tome što se polarni vrtlog podijelio u dva dijela jer se pritom zanemaruje trodimenzionalnost atmosfere i drugi važni čimbenici.