što pokazuju prognoze?
Čeka li Hrvatsku ekstremna zima? Oglasio se poznati meteorolog
U javnosti se posljednjih dana pojavljuju najave o raspadu polarnog vrtloga, mogućoj polarnoj zimi i snažnom El Niñu. No, znače li te pojave da Hrvatskoj prijeti iznimno hladna zima? O tome je govorio meteorolog Zoran Vakula. Vakula je objasnio što su polarni vrtlog i El Niño, koliko utječu na vremenske prilike u Europi te što pokazuju sezonske prognoze za nadolazeću zimu.
Vakula: El Niño ne određuje vrijeme u Europi
Prijeti li nam doista zima poput one iz filma kataklizme "Dan poslije sutra"?
Objašnjavajući fenomen El Niña, Zoran Vakula, meteorolog, pojasnio je satelitsku snimku Tihog oceana na kojoj se vidi zatopljenje oceanske vode. Riječ je o pojavi koja se javlja u nepravilnim vremenskim razmacima, ponekad nakon dvije, a ponekad nakon pet, sedam, osam ili devet godina.
"Ono što je važno, najviše djeluje na vrijeme na Južnu Ameriku. Topliji, vlažan zrak, puno kiše. U isto vrijeme Australija i Novi Zeland imaju sušu. Dakle, povezano je u tom dijelu svijeta", pojasnio je Vakula, a prenosi HRT.
Naglasio je da nema dokazanog utjecaja El Niña na vrijeme u Europi. Iako zračne struje kruže oko Zemlje i mogući su određeni neizravni utjecaji, ne postoji analiza koja bi dokazala da je europsko vrijeme određeno time je li El Niño slab, jak ili izrazito jak.
Na pitanje zašto se onda El Niño toliko spominje u medijima, Vakula je kratko odgovorio: "Zato što se klika."
Vakula: Ne vjerujte bombastičnim najavama polarne zime
Drugi fenomen o kojem se posljednjih dana govori jest polarni vrtlog i mogućnost njegova raspada, nakon čega se najavljuje prodor arktičke hladnoće prema Hrvatskoj.
Kažu raspao se polarni vrtlog i sad nam prijeti arktička zima u Hrvatskoj. Je li to istina?
"Polarni vrtlog je uobičajena pojava. To nije nikakav vrtlog pri tlu, nego stratosferski vrtlog, na visinama od 10 do 18 kilometara i više. Povremeni raspad tog vrtloga nije ništa neobično, to se događa svake godine, nekad ranije, nekad kasnije", objasnio je Vakula.
Dodao je da su britanski meteorolozi, prema statistici koja obuhvaća nekoliko desetljeća, objavili kako se ove godine polarni vrtlog raspao najranije dosad. Međutim, upozorio je da to nužno ne znači ništa posebno za Hrvatsku.
"Imat ćemo sada nešto malo hladnije vrijeme, ali to za zimu ne znači ništa. Nema pravila prema kojem bismo mogli reći da će se, zato što se polarni vrtlog iznad Sjevernog pola raspao, hladni zrak spustiti nad Europu", rekao je.
Objašnjavajući kako dolazi do prodora hladnog ili toplog zraka, Vakula je govorio o zapadnom strujanju i njegovu meandriranju, odnosno vijuganju. Zbog globalnog zatopljenja smanjuje se temperaturna razlika između ekvatora i polova, što utječe na strujanje zraka, pa i na polarni vrtog. Pritom je upozorio da se polarni vrtlog ne smije poistovjećivati s mlaznom strujom.
"Oni jesu povezani, ali to nije jedno te isto. U svakom slučaju, čim se to zapadno, zonalno strujanje poremeti, dolazi do lakšeg upada toplog ili hladnog zraka", pojasnio je.
Ako hladni zrak prodre nad Sjevernu Ameriku, Hrvatska može imati iznimno toplu zimu. Dogodi li se takav prodor nad Europom, moguće je i znatno zahlađenje. Ipak, Vakula naglašava da je vjerojatnost takvog scenarija za Hrvatsku vrlo mala. Dodao je da se ne može prognoza temeljiti samo na tome što se polarni vrtlog podijelio u dva dijela jer se pritom zanemaruje trodimenzionalnost atmosfere i drugi važni čimbenici.
Među njima je i Sjevernoatlantska oscilacija, koja je, kako je istaknuo, za sezonske prognoze u Europi važnija od El Niña. Riječ je o razlici u tlaku zraka između sjevera i Azora. Što je ta razlika veća, jače je zapadno strujanje, dok manja razlika upućuje na poremećenije strujanje atmosfere i manje pravilnosti u vremenskim prilikama.
Vakula: Više od 80 posto vjerojatnosti za topliju zimu u Hrvatskoj
Govoreći o sezonskoj prognozi za razdoblje od 1. prosinca do 28. veljače, Vakula je pojasnio da se ona temelji na ansamblu od tridesetak prognoza koje se potom objedinjuju.
"Vjerojatnost da će u Hrvatskoj biti barem malo toplije od prosjeka ove zime veća je od 80 posto. To još uvijek ne znači da će ova zima biti toplija od prosjeka, ali je vrlo velika vjerojatnost", rekao je.
Pojasnio je da takva prognoza ne isključuje povremena zahladnjenja, pa čak ni dva ili tri tjedna možda iznimne, rekordne hladnoće. Takva razdoblja mogu se uklopiti u ukupnu prognozu ako prije i nakon njih bude toplije vrijeme. No, hoće li i ako da - kada - do njih doći odviše je rano prognozirati.
Za oborinu je prognozirana povećana vjerojatnost ukupne sezonske količine barem malo veće od prosjeka, ali ne toliko izražena kao kod temperature. Vakula je pritom naglasio da je temperaturu, kao i vjetar i tlak, mnogo lakše dugoročno prognozirati nego oborine.
Upitan je treba li Hrvatskoj neki superheroj koji bi je spasio od zime kakvu dosad nije doživjela. Vakula je odgovorio da takvog superheroja nemamo, ali je upozorio na senzacionalističke medijske naslove.
"Nemojmo vjerovati bilo kakvim bombastičnim, senzacionalističkim naslovima, a onda ne čitati još tekst. Ako vas već nešto povuče, pročitajte ono ispod, možda se razuvjerite, poručio je Vakula.
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