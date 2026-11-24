Ivan Jelavić
Novi predsjednik Upravnog vijeća u Jankomiru: "Učinit ćemo sve kako se tako nešto više ne bi dogodilo"
Nakon niza događaja koji su potresli Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, u kojoj je preminuo 32-godišnji Kristian Josip Periš, konstituirano je novo Upravno vijeće ustanove. Nakon sjednice pred medije je istupio njegov novoizabrani predsjednik Ivan Jelavić.
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Poručio je da Upravno vijeće i ustanova još jednom izražavaju sućut obitelji preminulog Periša te da podržavaju istragu kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice.
"Upravno vijeće kompletirano je sa svim svojim članovima. Ustanova i Upravno vijeće još jednom izražavaju sućut obitelji pokojnog Kristiana Josipa Periša. Isto tako, izražavamo podršku istrazi kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice", rekao je Jelavić, a prenosi Net.hr.
Zahvalio je i ravnateljici, liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalom osoblju bolnice na radu tijekom, kako je rekao, teških trenutaka za ustanovu.
"Izrazili smo zahvalnost i podršku ravnateljici, kao i svim liječnicima, medicinskim tehničarima, sestrama i ostalom osoblju bolnice, koje se kontinuirano brine o tome da bolnica pruža podršku građanima i ostvaruje svoju svrhu kao zdravstvena ustanova", poručio je.
"Učinit ćemo sve kako bi se provele mjere"
Upitan je li zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas posjetio bolnicu, Jelavić je odgovorio da je, koliko je njemu poznato, bio na sastanku s ministricom zdravstva.
"Mogu kazati da će zdravstvena ustanova sa svoje strane učiniti sve što je u njezinoj nadležnosti kako bi se provele sve mjere koje su zajednički dogovorili Grad Zagreb i ministrica", rekao je predsjednik Upravnog vijeća.
Na pitanje kako spriječiti da se slučaj poput Periše više ne ponovi, Jelavić je odgovorio da je nužno poštivati zakonske propise.
"Siguran sam da ćemo učiniti sve kako se tako nešto više ne bi dogodilo", zaključio je Jelavić.
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