Peter Szijjarto

Mađarski ministar: Osigurat ćemo da Putin stigne u Budimpeštu i vrati se kući

Hina
17. lis. 2025. 14:06
Peter Szijjarto
AFP / ATTILA KISBENEDEK

Mađarska će osigurati da ruski predsjednik Vladimir Putin nesmetano uđe na njezin teritorij radi susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te da se uspješno vrati u Rusiju, rekao je u petak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Trump je u četvrtak pristao da se drugi sastanak s Putinom, nakon onog na Aljasci, odvije u mađarskoj prijestolnici. Otkrio je da bi se on mogao dogoditi u iduća dva tjedna. 

Mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak je razgovarao s predsjednikom SAD-a, a u petak s Putinom, pa je objavio da pripreme teku „punom parom”. 

Izbor Budimpešte izazvao je pažnju međunarodne zajednice jer je za Putinom izdana tjeralica Međunarodnog suda (ICC). Mađarska je u procesu povlačenja iz te međunarodne institucije.

Moskva odbacuje optužnicu ICC-ja, a tjeralicu za Putinom proglašava dokazom neprijateljstva zapada prema Rusiji.

„Osigurat ćemo da stigne u Mađarsku, ovdje održi uspješne pregovore te se vrati kući”, rekao je Szijjarto u petak novinarima. 

"Primit ćemo Putina s poštovanjem"

„Nema potrebe da se bilo s kim konzultiramo o tome, mi ovdje smo suverena zemlja. Primit ćemo Putina s poštovanjem, ugostiti ga i pružiti uvjete da pregovara s američkim predsjednikom”. 

Orban je dugogodišnji Trumpov saveznik koji je i blizak s Rusijom. Potvrdio je da se susret može dogoditi u iduća dva tjedna ako šefovi diplomacija dviju država do tada riješe preostala pitanja na susretu planiranom idući tjedan. 

Szijjarto je najavio da će se na tom sastanku dogovoriti datum Trumpovog i Putinovog susreta. 

Orban je ranije u izjavi za lokalni radio rekao da će susret u Budimpešti bio „o miru” te da bi mirovni sporazum doveo do nove faze ekonomskog razvoja Mađarske i Europe. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak stiže u Bijelu kuću gdje će od Washingtona zatražiti dodatnu vojnu pomoć Ukrajini, s naglaskom na rakete dugog dometa Tomahawk. 

Orban je u petak naglasio da Europa mora otvoriti svoje diplomatske kanale s Rusijom, pa je ponovno optužio Bruxelles za „proratni” stav. 

Mađarski premijer često se sukobljava s EU-om oko Ukrajine, protiveći se europskoj vojnoj pomoći ratom pogođenoj zemlji. 

Odnos Kijeva i Budimpešte sve je napetiji, a Mađarska je i dalje ovisna o ruskim energentima, u vrijeme dok EU pokušava prekinuti uvoz ruske nafte i plina do 2028., na što je poziva i Trump. 

