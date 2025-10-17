Oglasio se Kremlj: Evo kad možemo očekivati novi susret Putina i Trumpa

Kremlj je objavio da bi se samit između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa mogao održati za dva tjedna ili malo kasnije, ali da još mnogo toga treba dogovoriti prije nego se odredi točan datum.
Trump i Putin dogovorili su se u četvrtak da će održati drugi samit o ratu u Ukrajini, možda u Budimpešti, nakon što su se 15. kolovoza sastali na Aljasci kada nije bilo proboja.
Trump bi se u petak trebao u Bijeloj kući sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u trenutku dok Washington razmatra hoće li Ukrajini poslati krstareće projektile dalekog dometa Tomahawk.
"Ima mnogo pitanja"
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio morati razgovarati telefonom i dogovoriti sastanak kako bi riješili mnoga pitanja prije samita.
"Ima mnogo pitanja, pregovarački timovi moraju biti utvrđeni i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve će se provoditi u fazama, ali, naravno, volja obojice predsjednika postoji", rekao je Peskov.
"Samit bi se zaista mogao održati za dva tjedna ili malo kasnije. Općenito se smatra da se ništa ne bi smjelo odgađati."
Peskov je naglasio da je Rusija i dalje otvorena prema dogovoru koji bi okončao rat u Ukrajini mirnim putem.
Rusija okrivljuje Kijev i njegove europske saveznike za zastoj u mirovnim pregovorima. Oni pak optužuju Rusiju da postavlja neprihvatljive uvjete i ističu da ne vjeruju da Putin iskreno želi mir.
Kremlj je objavio da su Putin i mađarski premijer Viktor Orban u petak razgovarali telefonom o tom samitu i da je Orban rekao da je Mađarska spremna biti njegov domaćin.
