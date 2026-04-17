Oglas

OBRAČUN S KORUPCIJOM

Magyar otvara platformu za zviždače: Uništavaju se dokumenti iz vremena odlazeće Orbanove vlade

author
Hina
|
17. tra. 2026. 13:47
Peter Magyar, election winner and leader of the pro-European conservative TISZA party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
AFP/ATTILA KISBENEDEK

Pobjednik mađarskih izbora Peter ‌Magyar izjavio je u petak da se uništavaju dokumenti iz vremena odlazeće vlade Viktora Orbana i pozvao da se prijave takve pojave.

Oglas

Dodao je da je otvorena online platforma na koju se mogu javiti zviždači.

"Svi koji sudjeluju u takvim kriminalnim aktivnostima odgovarat će kada se formira nova vlada", napisao je Magyar na Facebooku.

On bi za premijera trebao prisegnuti 9. ili 10. svibnja kada se sastane novi parlament.

Magyar je rekao da dobiva izvještaje o tome kako se uništavaju dokumenti u ministarstvima i vladinim agencijama te u tvrtkama koje su rasle za vrijeme 16-godišnje vladavine bivšeg premijera Orbana.

Magyar je obećao da će pokrenuti obračun s korupcijom kako bi osugurao milijarde eura iz europskih fondova koje su bile zamrznute za vrijeme Orbana.

Bivši premijer je uporno odbacivao optužbe tvrdeći da Mađarska nije korupmiranija od drugih europskih država.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
eter mgyar korupcija mađarska viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ