Maloljetnik tužio YouTube zbog narušenog mentalnog zdravlja, platforma pristala na nagodbu

Više od 3300 slučajeva, povezanih s navodima o ovisnosti protiv tvrtki društvenih mreža, još je na čekanju pred državnim sudom u Kaliforniji. Tvrtke su odbacile tužbe i tvrde da poduzimaju opsežne mjere kako bi zaštitile tinejdžere i mlađe korisnike na svojim platformama.