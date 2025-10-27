MAPA / Zatvara se ruski obruč oko Pokrovska: Ukrajina u sve gorem položaju, šalje pojačanja

Ukrajina utvrđuje svoje položaje u strateški važnom istočnom gradu Pokrovsku u koji su se infiltrirale odvojene skupine ruskih vojnika, objavila je u ponedjeljak ukrajinska vojska.
U svjetlu neuspjela pokušaja američkog predsjednika Donalda Trumpa da osigura prekid vatre u Ukrajini, ruske snage jačaju pokušaje zauzimanja tog grada, ključnog logističkog središta, po ukrajinskim dužnosnicima.
Sedma postrojba za brzo djelovanje ukrajinskih zračno-desantnih snaga rekla je da zadnjih dana jača svoje položaje u tom gradu.
‼️🇺🇦🏴☠️ The Armed Forces of Ukraine are in a critical situation in Pokrovsk, special forces of the Main Intelligence Directorate and other units have been urgently deployed— -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 27, 2025
▪️By order of Budanov, active military intelligence units have already begun cooperating with the Armed… pic.twitter.com/aWQKJgSkLf
Rusija želi blokirati logističke koridore
"Okupatori, koji su ušli u grad, ne pokušavaju sada zauzeti uporišta, nego namjeravaju napredovati dalje na sjever", objavila je postrojba na Facebooku. "Neprijatelj time želi raspršiti naše obrambene snage i blokirati kopnene logističke koridore."
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da Rusija koncentrira svoje glavne udarne snage na Pokrovsk.
"U gradu i na prilazima gradu vode se žestoke borbe... Logistika je teška. Ali moramo nastaviti uništavati naše okupatore", rekao je.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je u ponedjeljak da ruske udarne skupine nastoje napredovati u blizini željezničke postaje u gradu.
Ključni grad za osvajanje Donjecka
Rusija već mjesecima pokušava zauzeti Pokrovsk, ključni element ukrajinskih obrambenih linija, smatrajući ga ključnom točkom za proboj prema zauzimanju cijele Donjecke oblasti.
Zelenski je, pozivajući se na ukrajinske obavještajne izvore, rekao za američki portal Axios da je ruski predsjednik Vladimir Putin privatno ustvrdio da će Rusija zauzeti cijeli Donbas, koji čine Donjecka i Luhanska oblast, do 15. listopada. Reuters to nije mogao potvrditi iz neovisnih izvora.
Ruske snage kontroliraju oko 75 posto Donjecke oblasti, pokrajine s većinskim ruskim stanovništvom koja je jedan od ratnih ciljeva Ruske Federacije. Oko 6600 kilometara četvornih još je pod ukrajinskom kontrolom.
