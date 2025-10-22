Analitičarka o propalom susretu: "Trump nije dorastao Putinu, a i trenutno mu je važnije nešto drugo"

"Ta agresija traje jako dugo, a Trump je u jednom trenutku rekao nešto što je jako pogodilo Europljane, kazavši da je to njihov, a ne njegov, odnosno američki problem. Europa se dosta šeprtljavo ponašala u odnosu na Ukrajinu, počev od aneksije Krima pa nadalje. Svi su mislili da će se Putin umoriti. Neće! On ne želi odstupiti od onoga u što je krenuo. Na taj način on čuva i svoja leđa. Zbog svega toga Trump je shvatio da je besmisleno da se ponovno sastaje s Putinom koji ne odstupa ni milimetra", kaže Rakić.