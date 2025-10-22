BUDIMPEŠTA 'U NIŠTA'
Analitičarka o propalom susretu: "Trump nije dorastao Putinu, a i trenutno mu je važnije nešto drugo"
Propao je, barem zasad, sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina oko prekida vatre u Ukrajini i postizanja mira u toj zemlji. Plan je, naime, bio da se dvojica lidera sastanu u Budimpešti unutar sljedeća dva tjedna.
No dogovarani sastanak zapeo je Putinovim uvjetima jer on nije spreman odustati od čitavog Donjecka, a niti na primirje koje bi zamrznulo rat u Ukrajini duž sadašnje linije bojišnice. Prethodno je Donald Trump 'pritiskao' Vladimira Putina nagađanjima o (ipak) mogućem slanju krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini.
Na koncu je, dok su šefovi diplomacija SAD-a i Rusije već načelno dogovarali sastanak, Trump očito shvatio da novi sastanak s Putinom, kao i onaj prošli u kolovozu na Aljasci gdje ga je dočekao s najvećim počastima, ne bi rezultirao ičim konkretnim.
"Ne odustaje ni milimetar"
Prije dva mjeseca, kada je bila aktualna priča i o mogućem susretu Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić rekla nam je kako su vrlo male šanse da se održi taj sastanak.
Sada smo je isto pitali za novi susret Putina i Trumpa.
"Trumpova je ideja bila da primirje počne zaustavljanjem borbi na postojećoj liniji bojišnice i da se onda krene pregovarati. No Putinu to nikako ne odgovara. On od svojih zahtjeva nije odstupio ni milimetra. To što se Trump nadao da će ga moći uvjeriti jer bi to bio razgovor dvojice moćnih ljudi, očito je bila kriva procjena. Od početka je bilo jasno da je, što se tiče agresije i ratovanja, Putin veliki igrač i da mu Trump svojom diplomacijom, kako god je zvali, nije dorastao", smatra Rakić.
Trumpu je sada važniji Bliski istok
Trumpu je, dodaje ona, potpuno jasno da ne može prihvatiti razgovore koje jedan agresor uvjetuje komadanjem dosad osvojenog teritorija.
No postoji još jedan razlog.
"Trumpu je trenutačno Bliski istok u prvom planu jer tamo je ipak uspio postići nešto, bez obzira koliko se u tom primirju Izraela i Hamasa pucalo. On ima osjećaj da tamo može puno više postići. Osim toga, za Trumpa je Bliski istok puno veći ekonomski zalogaj. Tamo su arapske zemlje s kojima on ima razne sporazume i koje bi bile prva linija u budućoj izgradnji Gaze i sređivanju odnosa s Izraelom. E to je njemu važno, da tamo postigne još jedan poen. Jedan je već postigao u prvom koraku kada je postignuto primirje", tumači Rakić.
"Svi su mislili da će se Putin umoriti"
S druge strane, Putin i rat u Ukrajini za Trumpa su puno tvrđi orah.
"Ta agresija traje jako dugo, a Trump je u jednom trenutku rekao nešto što je jako pogodilo Europljane, kazavši da je to njihov, a ne njegov, odnosno američki problem. Europa se dosta šeprtljavo ponašala u odnosu na Ukrajinu, počev od aneksije Krima pa nadalje. Svi su mislili da će se Putin umoriti. Neće! On ne želi odstupiti od onoga u što je krenuo. Na taj način on čuva i svoja leđa. Zbog svega toga Trump je shvatio da je besmisleno da se ponovno sastaje s Putinom koji ne odstupa ni milimetra", kaže Rakić.
"Bijesan je jer ga je ovaj izigrao"
Trump je, po njezinom mišljenju, učinio pogrešku ugostivši Putina na Aljasci ljetos u kolovozu.
"Dao mu je državničke počasti, a sve je to bio napuhani balon. Ništa. Putin se nakon toga nije pomaknuo ni za centimetar. Bilo je jasno da i u Budimpešti neće izmijeniti ni zarez u svojim zahtjevima, kamoli nešto drugo. Trump je shvatio kako mu je bolje da se ne blamira. Sad je bijesan na Putina, to je sigurno, jer ga je ovaj izigrao", kaže.
Zaokret oko rata u Ukrajini bio bi, ističe Rakić, moguć u jednom slučaju.
"Sada je jedino pitanje hoće li Trump odgovoriti slanjem raketa Tomahawk Ukrajini. E onda je to sasvim druga priča. Sve u svemu, previše pitanja, a premalo odgovora."
