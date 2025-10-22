o zamrzavanju sukoba
Zelenski pohvalio Trumpov prijedlog, Lavrov: Washington želi zaustaviti povijest
Izjava američkog predsjednika tumači se kao mali diplomatski dobitak za ukrajinskog čelnika, koji ipak priznaje da Rusija prijedlog neće prihvatiti.
Volodimir Zelenski izrazio je podršku prijedlogu Donalda Trumpa da se rat u Ukrajini i Rusiji zamrzne na sadašnjim linijama bojišnice, nazvavši ga „dobrim kompromisom“, iako je pritom priznao da je Moskva jasno dala do znanja kako taj dogovor neće prihvatiti.
„Mislim da je to bio dobar kompromis, ali nisam siguran da će ga Putin podržati – i to sam rekao predsjedniku“, izjavio je Zelenski tijekom posjeta Oslu, u sklopu turneje po Skandinaviji kojom pokušava osigurati dodatnu vojnu potporu, javlja Guardian.
Trumpov prijedlog i odgoda summita s Putinom
Američki predsjednik ranije je ovog tjedna novinarima u avionu Air Force One izjavio:
„O pregovorima se može razgovarati kasnije, ali rekao sam – zaustavite se na liniji bojišta.“
BREAKING: Zelenskyy says Trump's plan to freeze current frontlines is a "good compromise"https://t.co/jnxgmhQlSF— Sky News (@SkyNews) October 22, 2025
📺 Sky 501 & YouTube pic.twitter.com/pGw83H3NLe
Ta izjava uslijedila je neposredno prije nego što je odgođen planirani summit s Vladimirom Putinom, nakon što je Rusija poručila da njezin cilj – potpuna kontrola nad istočnim Donbasom, uključujući ukrajinske teritorije – ostaje nepromijenjen.
Trumpov posljednji istup smatra se skromnim uspjehom za Zelenskog, jer je američki predsjednik više puta mijenjao stav o ključnim pitanjima rata – uključujući i redoslijed mogućeg primirja i mirovnih pregovora – a povremeno se činilo i da razmatra Putinove zahtjeve da Ukrajina preda dodatne teritorije.
Nedavno je Trump razočarao Kijev nakon što je, nakon telefonskog razgovora s Putinom, odustao od slanja krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini.
Zelenski mijenja ton, Moskva odbacuje prijedlog
Zelenski i njegovi visoki dužnosnici ranije su već priznali da je malo vjerojatno da će Ukrajina vojnim putem povratiti sav okupirani teritorij, a privatno su Washingtonu i europskim partnerima poručili da bi bili spremni zamrznuti linije bojišta.
Ipak, njegova javna potpora takvom prijedlogu predstavlja značajan zaokret u odnosu na raniju poziciju Kijeva, koji je obećavao povrat svih izgubljenih teritorija.
NEW: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov reiterated that Russia is unwilling to agree to an immediate ceasefire in Ukraine that does not result in Ukraine’s complete capitulation. Lavrov’s statements are a continuation of the Kremlin’s attempts to signal to US President Donald… pic.twitter.com/jw8p8MVyA1— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 22, 2025
Rusija je, međutim, jasno poručila da se njezin maksimalistički stav nije promijenio, te je odmah odbacila Trumpov prijedlog o zamrzavanju borbi.
Lavrov: ‘Washington sada želi zaustaviti povijest’
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak:
„Washington sada počinje govoriti da moramo odmah zaustaviti [sukob], da više ne trebamo ništa raspravljati, da stanemo i pustimo povijest da sudi.“
Moskva stalno odbija prijedloge o duljem primirju, tvrdeći da bi ono Ukrajini dalo vrijeme za ponovno naoružavanje i konsolidaciju u trenutku dok ruske snage ostvaruju napredak na bojištu.
„Vidite, jednostavno zaustavljanje značilo bi zaboravljanje stvarnih uzroka sukoba,“ dodao je Lavrov.
Ti „uzroci“, prema Moskvi, uključuju široke zahtjeve koji ugrožavaju suverenitet Ukrajine – poput potpune kontrole nad Donbasom, ograničavanja ukrajinskih oružanih snaga i ruskog utjecaja na unutarnju politiku Kijeva.
