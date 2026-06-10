Oglas

policija traga za napadačima

Masovna pucnjava u Johannesburgu: Najmanje 12 mrtvih i devet ozlijeđenih

author
N1 Info
|
10. lip. 2026. 08:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Johannesburg
ILARIA FINIZIO / AFP/Ilustracija

Najmanje 12 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u jednom dijelu Johannesburga, priopćila je južnoafrička policija.

Oglas

U napadu koji se dogodio kasno u utorak u neformalnom naselju Cleveland ozlijeđeno je još najmanje devet osoba, a policija je pokrenula opsežnu potragu za počiniteljima.

„Prema dosad prikupljenim informacijama, više od deset osumnjičenika dovezeno je bijelim kombijem Toyota Quantum u blizinu benzinske postaje u Clevelandu“, navela je policija u priopćenju.

„Osumnjičenici su potom ušli u neformalno naselje kroz oba ulaza te se kretali područjem pucajući na stanovnike i članove zajednice na više lokacija prije nego što su pobjegli istim vozilom“, dodaje se.

Južnoafrička Republika ima jednu od najviših stopa ubojstava u svijetu, s prosječno oko 60 ubijenih osoba dnevno, javlja BBC.

Pucnjave u neformalnim naseljima vrlo su česte te su često povezane s djelovanjem bandi ili osobnim sukobima.

"Motiv napada zasad nije poznat"

Lokalna policija priopćila je da su njezini službenici intervenirali nakon dojave o pucnjavi koja je bila u tijeku oko 23:10 sati po lokalnom vremenu u utorak.

Na mjesto događaja upućene su i hitne medicinske službe koje su pružile pomoć ozlijeđenima.

Policija je navela da je na mjestu događaja smrtno stradalo osam muškaraca i tri žene, dok je još jedan muškarac preminuo od zadobivenih ozljeda u bolnici.

Najmanje devet osoba prevezeno je u različite zdravstvene ustanove radi liječenja prostrijelnih rana.

„Motiv napada zasad nije poznat i predmet je istrage koja je u tijeku“, priopćila je policija.

Masovne pucnjave nisu rijetkost u Južnoafričkoj Republici. Prošle godine devet osoba ubijeno je u pucnjavi u jednom ugostiteljskom objektu u Johannesburgu.

Prema podacima koje navodi Gideon Joubert iz Južnoafričke udruge vlasnika oružja, u zemlji se legalno posjeduje oko tri milijuna komada vatrenog oružja, dok se procjenjuje da je najmanje jednako toliko i neregistriranog oružja.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
johannesburg pucnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ