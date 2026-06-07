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Toledo, ohio

Pucnjava kod festivala u SAD-u: Ranjeno najmanje 12 osoba, dvoje kritično

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Hina
|
07. lip. 2026. 09:19
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Američka policija
STEPHEN MATUREN / Getty Images via AFP

Najmanje 12 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi blizu festivala u američkoj saveznoj državi Ohiju u subotu poslijepodne, priopćila je policija.

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Policijska uprava Toleda objavila je da su policajci reagirali na dojavu o jednoj osobi nastrijeljenoj u blizini festivala Old West End kada su "otkrili više žrtava pucnjave".

Zamjenik načelnika policijske uprave Toleda Joseph Heffernan rekao je da se pucnjava dogodila u blizini festivala Old West End u subotu poslijepodne.

Heffernan je rekao da izgleda kao da su pucale najmanje dvije osobe.

"Mislim da su vjerojatno pucali jedni na druge i ono što se na kraju dogodilo jest da je 12 osoba pogođeno mecima".

Zamjenik načelnika rekao je da su dvije osobe u kritičnom stanju, dodajući da je mjesto događaja osigurano, ali da nema osumnjičenika u pritvoru.

Heffernan je rekao da su za osiguranje festivala bila na dužnosti dodatna dva policajca. "Dogodilo se vrlo brzo, ali je i prilično brzo prestalo jer je bilo više policajaca koji su bili ondje", rekao je.

Festival Old West End je godišnji dvodnevni događaj koji se održava u povijesnom središtu Toleda, a uključuje živu glazbu i tržnice hrane, prema riječima organizatora.

Toledo, u sjeverozapadnom Ohiju, leži na obali jezera Erie i ima otprilike 260. 000 stanovnika.

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