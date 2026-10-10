OGROMNA TRAGEDIJA
Masovna pucnjava u SAD-u: Ubijeno devet ljudi, među njima djeca i trudnica
U SAD-u se dogodila masovna pucnjava s devetero mrtvih.
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U masovnoj pucnjavi u kući u gradu Erieju u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji ubijeno je devet osoba, uključujući djecu, a osumnjičeni za napad također je mrtav, izvijestile su vlasti, piše ABC7 News.
Pucnjava se dogodila u petak u stambenom dijelu Erieja, a među devet poginulih su i dvoje djece te trudnica. Među mrtvima je i muškarac osumnjičen za pucnjavu.
Prema priopćenju grada, policajci su stigli na mjesto događaja nekoliko minuta nakon što su putem sustava ShotSpotter dobili dojavu o pucnjavi. Riječ je o sustavu koji se oslanja na umjetnu inteligenciju i mrežu mikrofona za prepoznavanje pucnjeva.
Svih devet osoba preminulo je prije dolaska policije, a nakon dolaska policajaca više nije bilo pucnjave, naveli su gradski dužnosnici.
Grad je u priopćenju pojasnio i da zvukovi koji su se tijekom policijske intervencije mogli zamijeniti za pucnjeve zapravo potječu od takozvanih šok-bombi koje su policajci koristili tijekom taktičke akcije.
Policijski šef: Jedna od najtežih scena
Načelnik policije Erieja Rick Lorah opisao je razmjere tragedije. "U više od 28 godina karijere nisam vidio ništa slično", rekao je Lorah lokalnoj televizijskoj postaji.
"Nisam siguran da je grad Erie ikada doživio ovakav gubitak života i razaranje kakvima smo upravo svjedočili", dodao je.
Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro izjavio je u subotu da je gradonačelnici Erieja Dariji Devlin ponudio punu potporu svoje administracije.
Vlasti zasad nisu objavile mnogo pojedinosti o pucnjavi, a konferencija za novinare bila je najavljena za subotu poslijepodne.
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