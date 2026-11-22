NOVI UDAR
Najmanje četiri osobe ubijene u ruskom napadu dronovima na kijevsku regiju
Najmanje četiri osobe ubijene su u ruskom napadu dronovima na kijevsku regiju, rekli su predsjednik Volodimir Zelenski i lokalni dužnosnici.
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Pronađena su tijela tri osobe, dok je još 10 osoba i dalje zarobljeno ispod ruševina stambene zgrade pogođene ruskim dronom u nedjelju ujutro u malom gradu Dimeru blizu Kijeva.
"Dio peterokatnice srušio se nakon ruskog napada dronom", napisao je Zelenski na X-u. "Zahvaljujem našim hitnim službama na brzom djelovanju: devet ljudi je već evakuirano, a požar je obuzdan."
Lokalni dužnosnici rekli su da je četvero ljudi, uključujući i tinejdžera, ozlijeđeno.
Kasnije u nedjelju, jedna osoba ubijena je u ruskom napadu dronom na trgovinu u Višnjeveu, jugozapadno od Kijeva, rekao je lokalni guverner na Telegramu, dodavši da je troje ljudi ozlijeđeno.
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