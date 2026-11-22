Trump je u četvrtak branio svoju izjavu o Putinu, rekavši da je "lijepo imati ljude s 4000 nuklearnih glava kao prijatelje, a ne neprijatelje". No kad su ga ponovno u petak upitali na tu temu, Trump je odbio reći je li Putin u cijelosti prijatelj SAD-u: "Ne mogu govoriti uime Amerike."