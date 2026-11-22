JAY CLAYTON
Američki obavještajni čelnik: Putin nije prijatelj Amerike u Ukrajini
Ruski predsjednik Vladimir Putin nije prijatelj kad je riječ o Ukrajini, rekao je direktor američke Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton, nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Trump s naklonošću govorio o ruskom čelniku.
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"On nije prijatelj Amerike u Ukrajini. Nimalo", rekao je Clayton za ABC News.
Na pitanje o nedavnom Trumpovu opisivanju Putina kao prijatelja, Clayton je također rekao da je izraz "u potpunosti primjeren" u kontekstu rasprava među čelnicima tri vodeće svjetske nuklearne sile, SAD-a, Rusije i Kine, tijekom prošlotjednog samita visokih čelnika u Kini.
Trump je u četvrtak branio svoju izjavu o Putinu, rekavši da je "lijepo imati ljude s 4000 nuklearnih glava kao prijatelje, a ne neprijatelje". No kad su ga ponovno u petak upitali na tu temu, Trump je odbio reći je li Putin u cijelosti prijatelj SAD-u: "Ne mogu govoriti uime Amerike."
Rusija je pokrenula invaziju Ukrajine 2022. godine te kontrolira oko petinu teritorija te zemlje. Putin nije pokazao znakove da će odustati od svoga zahtjeva da Ukrajina preda cijelu istočnu regiju Donbasa u zamjenu za mir.
Europski saveznici Ukrajine kritizirali su Trumpov opis Putina kao prijatelja. "Gospodin Putin nije naš prijatelj niti će ikada biti", rekao je poljski premijer Donald Tusk.
Kad je u četvrtak upitan o Trumpovim komentarima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski slegnuo je ramenima i otišao.
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