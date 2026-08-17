Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila?

Slažu se s konstatacijama građana kako bi parkirna mjesta trebala biti obilježena u većoj širini (minimalno 2,70 m), gledajući današnje sve veće dimenzije osobnih vozila, a istome se i udovoljava na onim pozicijama gdje prostorni uvjeti to dopuštaju, prvenstveno pri izgradnji novih prometnica. Dodaju da će svi daljnji projekti biti u skladu s važećim Pravilnicima i prostornim uvjetima lokacije, a pritužbe korisnika vezane uz premala parkirna mjesta su minimalne i uglavnom se svode na pojedine primjedbe građana, svega dva do tri puta godišnje. Procjenjuju da bi se povećanjem parkirnih dimenzija broj parkirnih mjesta smanjio za minimalno 30%, što primarno ne dovodi u pitanje prihode već negodovanje građana, posebice stanara na području užeg ili šireg centra grada. Podatke o oštećenjima vozila zbog eventualne skučenosti ne posjeduju.