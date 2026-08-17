Stručnjak upozorava što slijedi nakon požara: "Bit će katastrofalne posljedice"

"Bit će katastrofalne posljedice po poljoprivrednim kulturama, bilo da su to masline, vinova loza, bajam. Sve je to ovisno koliko je požar došao blizu obradivih površina. Sada su popucale bobice i neće biti veliki prinos samog grožđa. Međutim, ako požar uđe u maslinike i vinograde, tada su vlasnici prisiljeni čupati vinograd i tek za šest, sedam godina imati urod na toj površini", kaže.