Harald V.
Norveški kralj završio u bolnici, dok je na bolovanju mijenja ga sin
Norveški kralj Harald V. (89) hospitaliziran je i sljedeća dva tjedna bit će na bolovanju, objavila je norveška kraljevska palača. Za to će vrijeme njegove dužnosti regenta preuzeti prijestolonasljednik, princ Haakon.
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Kralj se posljednjih tjedana liječi od hemolitičke anemije, poremećaja krvi kod kojeg dolazi do ubrzanog uništavanja crvenih krvnih stanica.
Iz palače su poručili da je Harald posljednjih tjedana primao terapiju kortizonom. Liječenje je, kako navode, dovelo do zadržavanja tekućine u tijelu zbog čega je potrebno bolničko liječenje, piše Euronews.
Harald V. na norveškom je prijestolju od 17. siječnja 1991., kada je naslijedio svog oca, kralja Olava V. Sa suprugom, kraljicom Sonjom, u braku je od 1968. godine.
Zdravstveni problemi u norveškoj kraljevskoj obitelji
Norvešku kraljevsku obitelj posljednjih mjeseci prati niz zdravstvenih problema.
Kraljeva sestra, princeza Astrid, u svibnju je završila u bolnici zbog zatajenja srca. Istog mjeseca hospitalizirana je i kraljica Sonja zbog problema sa srcem.
Prijestolonasljednica Mette-Marit u lipnju je podvrgnuta transplantaciji pluća koja je, prema dostupnim informacijama, uspješno prošla. Dijagnosticirana joj je rijetka vrsta plućne fibroze još 2018. godine, a riječ je o bolesti koja uzrokuje ožiljke na plućima i otežava disanje.
Iz bolnice je otpuštena sredinom srpnja, no tijekom oporavka sljedećih šest mjeseci ne očekuje se njezino sudjelovanje u službenim događajima.
Obitelj se posljednjih mjeseci suočila i s ozbiljnim pravnim problemima. Sin prijestolonasljednice Mette-Marit, Marius Borg Høiby, u lipnju je osuđen na četiri godine zatvora zbog dviju točaka optužnice za silovanje, kao i drugih kaznenih djela.
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