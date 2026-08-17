Norveški kralj završio u bolnici, dok je na bolovanju mijenja ga sin

Prijestolonasljednica Mette-Marit u lipnju je podvrgnuta transplantaciji pluća koja je, prema dostupnim informacijama, uspješno prošla. Dijagnosticirana joj je rijetka vrsta plućne fibroze još 2018. godine, a riječ je o bolesti koja uzrokuje ožiljke na plućima i otežava disanje.