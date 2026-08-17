Novinarka pitala ministricu bi li jela povrće iz vrta uz opasni otpad

Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Građani Like i dalje su zabrinuti zbog blizine opasnog otpada i pitaju se mogu li bez straha koristiti vodu te konzumirati hranu koju uzgajaju u svojim vrtovima. Dok dio mještana vodu kupuje i izbjegava vlastite poljoprivredne proizvode, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva stižu uvjeravanja da razloga za zabrinutost trenutačno nema.

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Ministrica zdravstva Irena Hrstić za RTL Danas govorila je o situaciji, ali i o burnoj sjednici saborskog Odbora koju su napustili članovi građanske inicijative. Oni su, naime, tražili pravo prvenstva pri postavljanju pitanja.

Hrstić tvrdi da im to pravo nije bilo uskraćeno.

"Ni u jednom trenutku nitko nije rekao da se pitanja neće moći postavljati", poručila je ministrica, dodajući da saborski Odbor ima svoj poslovnik i pravila. Nakon nastavka sjednice, predstavnici pojedinih udruga ipak su postavljali pitanja, na koja su, kaže, dobili stručne odgovore.

"Svjesna sam da su građani zabrinuti"

Ministricu su novinari pitali i o zvižducima koji su se mogli čuti prilikom njezina dolaska, kao i dolaska ministrice poljoprivrede Marije Vučković.

Hrstić kaže da su takve reakcije bile očekivane.

"Svjesna sam da su naši građani zabrinuti", rekla je, naglašavajući da se voda za piće u Hrvatskoj kontinuirano kontrolira, a da se zbog aktualne situacije mjerenja dodatno pojačavaju i prilagođavaju.

Novinarka Dajana Šošić pitala je bi li ministrica, da živi u blizini opasnog otpada, pila vodu i jela povrće iz vlastitog vrta.

Kao liječnica i znanstvenica, Hrstić je poručila da vjeruje rezultatima stručnih analiza.

"Odgovorno tvrdim da su u svim nalazima, odnosno uzorcima koji su napravljeni, nalazi potpuno uredni", rekla je.

Uzorkovana i voda iz dubokih izvorišta

Istaknula je i da se ne ispituje samo voda iz plićih izvorišta. Na području Like, objasnila je, riječ je o krškom području pa su 13. kolovoza uzeti i uzorci iz bušotina dubokih između 150 i 300 metara.

Ministrica je građanima poručila da vjeruju rezultatima koje objavljuju stručne institucije, uz najavu da će se uzorkovanje nastaviti i prilagođavati ovisno o novim nalazima.

"Naš je zadatak da kontinuirano informiramo i da, ovisno o nalazima, građanima dajemo preporuke", poručila je.

"Nadam se da neće biti cirkusa"

Komentirala je i najavu predsjednika Republike da će zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

Od te sjednice očekuje odgovore na otvorena pitanja, ali i ozbiljnu raspravu utemeljenu na stručnim činjenicama.

"Nadam se da se neće dogoditi nikakav cirkus jer je ovo što smo danas doživjeli bio cirkus", rekla je Hrstić, poručivši da građani od institucija očekuju istinu, pravodobnu reakciju i jasne preporuke.

Najavila je da će Ministarstvo nastaviti javno iznositi dostupne rezultate analiza i planove za daljnje postupanje.