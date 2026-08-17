par sekundi nakon uzlijetanja
Troje ljudi poginulo u padu helikoptera na grčkom otoku Sifnosu
Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u ponedjeljak navečer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci.
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Na tom cikladskom otoku, omiljenom među turistima, odmah je proglašena uzbuna.
Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci.
Prema pisanju lista I Kathimerini, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja s obližnjeg helidroma.
Pilot helikoptera marke Bell bio je zaposlen prije tek dva mjeseca, piše taj grčki dnevnik.
Uzroci nesreće još nisu objavljeni.
Početkom kolovoza dva helikoptera angažirana u borbi protiv požara zapadno od Atene sudarila su se u zraku. Dva člana posade tada su izgubila život.
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