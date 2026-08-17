SUSRET NA MORU
VIDEO / Hobotnica se ribaru prilijepila za lice. Pogledajte neobičnu "borbu"
Filipinski ribar Jeser Cervantes 13. kolovoza doživio je neobičan susret tijekom ribolova kada mu se velika hobotnica prilijepila za glavu i lice te ga dugo nije htjela pustiti.
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Filipinski ribar Jeser Cervantes zasigurno će 13. kolovoza pamtiti cijeli život. Dok je lovio ribu iz čamca, iznenadila ga je velika hobotnica koja mu se krakovima pričvrstila za glavu i lice te ga nije namjeravala pustiti.
Neobičan i prilično neugodan prizor snimljen je, a video se potom proširio društvenim mrežama i ubrzo postao viralan.
A Filipino fisherman had found himself in a terrifying struggle after an octopus latched onto his face while he was fishing near Puerto Princesa Island in Palawan. The octopus had wrapped its tentacles around his head and covered his mouth with its powerful suckers, forcing him…— Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026
O događaju je izvijestio i portal India Today, prenosi Metropolitan.si.
Pokušavao ju je skinuti, ali se vraćala
Na snimci se vidi dugotrajna borba ribara s hobotnicom koju je prethodno ulovio. Životinja se snažno uhvatila za njega svojim krakovima, dok ju je Cervantes pokušavao maknuti s lica i glave.
U nekoliko navrata uspio ju je odvojiti, no olakšanje nije dugo trajalo. Hobotnica bi se ponovno uhvatila za njega pa se borba nastavila. Situacija je postala toliko neugodna da se ribar pri pokušaju uklanjanja životinje poslužio čak i štapom.
Kada je već izgledalo da je se neće uspjeti riješiti, Cervantesu je naposljetku ipak pošlo za rukom ukloniti hobotnicu s lica.
Nakon nekoliko pokušaja ribar ju je uspio skinuti, a umjesto da je zadrži, vratio ju je u more. Iako je prizor izgledao dramatično, prema pisanju stranih medija prošao je bez ozbiljnijih posljedica. Zbog snažnog prianjanja krakova hobotnice i njezinih prijanjaljki ipak je mogao zadobiti ozljede kože na licu.
Upravo je neobičnost cijelog događaja privukla veliku pozornost na društvenim mrežama. Prizor ribara koji pokušava s lica ukloniti upornu hobotnicu daleko je od uobičajenih situacija tijekom ribolova. Iako je sve završilo bez težih posljedica, Cervantes je dobio priču koju vjerojatno još dugo neće zaboraviti – njegov se ulov u nekoliko sekundi pretvorio u protivnika kojeg se jedva uspio riješiti.
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