VIDEO / Hobotnica se ribaru prilijepila za lice. Pogledajte neobičnu "borbu"

Upravo je neobičnost cijelog događaja privukla veliku pozornost na društvenim mrežama. Prizor ribara koji pokušava s lica ukloniti upornu hobotnicu daleko je od uobičajenih situacija tijekom ribolova. Iako je sve završilo bez težih posljedica, Cervantes je dobio priču koju vjerojatno još dugo neće zaboraviti – njegov se ulov u nekoliko sekundi pretvorio u protivnika kojeg se jedva uspio riješiti.