Meloni kritizirala flotilu za Gazu i planirani opći štrajk: To nikako neće pomoći Palestincima

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je kritizirala humanitarnu flotilu koju je na putu prema Gazi presrela izraelska vojska, rekavši da misija aktivista i poziv na opći štrajk u Italiji u znak podrške njima neće pomoći Palestincima.
Izraelske snage su se ukrcale na desetke brodove s aktivistima, uključujući oko 40 Talijana, koji su pokušavali probiti pomorsku blokadu Pojasa Gaze.
Talijanski sindikati su pozvali na opći štrajk u petak iz solidarnosti s flotilom, a u brojnim gradovima su izbili prosvjedi nakon što su se kasno u srijedu proširile vijesti o zaustavljanju brodova.
Govoreći na marginama samita Europske unije u Kopenhagenu, Meloni je sarkastično komentirala da je planirani štrajk samo izlika za sindikaliste da dobiju ugodan odmor za vikend.
"Očekivala bih da barem glede tako važnog pitanja ne pozivaju na opći štrajk u petak jer produženi vikend i revolucija ne idu zajedno", kazala je.
"Nastavljam vjerovati da sve ovo ne nosi nikakvu korist za narod Palestine", rekla je Meloni novinarima.
"S druge strane, čini mi se da će to izazvati mnoge neugodnosti za talijanski narod", dodala je, što se odnosilo na štrajk u petak i propalestinske prosvjede ranije zakazane za subotu.
Talijanski sindikati optužuju vladu da ne pritišće Izrael kako bi zaustavio rat i omogućio nesmetan ulazak humanitarne pomoći u Gazu.
Obraćajući se parlamentu u četvrtak, talijanski šef diplomacije Antonio Tajani je rekao da je Rim podržao pravo Izraela na samoobranu nakon Hamasovog napada 7. listopada 2023. koji je prouzročio rat u Gazi.
Međutim, ponovio je da izraelske operacije u Gazi više ne predstavljaju samoobranu te da krše humanitarno pravo.
"Gaza nije Hamas. Palestinci nisu Hamas", poručio je.
