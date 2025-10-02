Dio brodova iz međunarodne flotila koja je putovala prema Gazi zaustavljen je u izraelskim vodama, a dio je, prema navodima sudionika akcije, nastavio put. 13. rujna, kad je flotila krenula put Gaze, na brodove su se ukrcali i neki europarlamentarci
Oglas
Riječ je o Talijankama Annalisi Corrado (Socijalisti i demokrati) i Benedetti Scuderi (Zeleni/EFA), Francuskinji Emmi Fourreu (ljevica) i Irkinji Lynn Boylan (ljevica), koja je i predsjednica Parlamentarne delegacije za odnose s Palestinom.
Ona se nalazi na brodu za pravno praćenje koji prati flotilu kako bi dokumentirao moguće povrede ljudskih prava ili međunarodnog prava.
Benedetta Scuderi i Annalisa Corrado rekle su za Euronews 13. rujna, kad su krenule, da, iako su uplašene, to ih neće zaustaviti.
"Naravno da me strah"
"Mislim da je normalno bojati se suočiti s izraelskom vladom, koja ne postavlja nikakva ograničenja u svojim destruktivnim akcijama, djeluje protivno međunarodnom pravu i već je izjavila da nas želi tretirati kao teroriste. Ali nećemo se dati zastrašiti", rekla je Scuderi.
"Naravno da me strah. Međutim, ovo je misija za koju se vrijedi staviti na raspolaganje, čak i ako posljedice mogu biti teške ili teško podnošljive. Ne mogu ni zamisliti kakav strah osjećaju palestinska djeca pod bombama ili kada im se amputiraju udovi bez anestezije", rekla je Corrado.
Sve su bilježile na društvenim mrežama. Corrado je u posljednjoj objavi otkrila da će uskoro biti presretnuti.
"Izrael pojačava presretanja - nekoliko brodova iz flote već je zaustavljeno, čak i uporabom sile, uključujući vodene topove. Pozivamo sve da šire, dijele i zadrže pažnju, svijet mora znati što se sada događa na moru. Sudjelujte na skupovima i inicijativama solidarnosti s Flotilom koje se organiziraju u mnogim talijanskim gradovima. Neka se naš glas čuje!"
Flotila, koju čini više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca iz svih dijelova svijeta, odvjetnika i aktivista. Planirala je probiti izraelsku blokadu Gaze.
Greta Thunberg viđena je kako sjedi na palubi okružena vojnicima, u snimci izraelskog ministarstva vanjskih poslova koju je potvrdio Reuters. Švedska klimatska aktivistica najistaknutija je putnica pro-palestinske flotile.
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, za N1 je izjavio da će svi biti deportirani, da do Gaze neće doći i da nijedan brod neće napustiti Izrael.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas