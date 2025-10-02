I srpski student u flotili: "Ako gledate ovaj video..."

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u blokadi objavili su da se u flotili, koju je danas presrela izraelska vojska na putu za Gazu, nalazi i brod na kojem je njihov kolega Ognjen Marković.
„Izraelske snage upravo su preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednim od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humanitarnu pomoć za Gazu. Na tom brodu nalazio se i naš kolega Ognjen Marković“, napisali su studenti FDU-a.
Objavili su i snimku na kojoj Marković kaže: „Ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili.“
„Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj je brod presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacijskih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zatraži moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine sudioništvo u genocidu“, poručio je.
Izraelske snage su upravo preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu.— FLU blokada (@FluBlokada) October 1, 2025
Ovo je Ognjenova poruka, uskoro objavljujemo dodatne informacije. pic.twitter.com/CcgHRmP1DW
Studenti FDU-a obećali su da će uskoro objaviti nove informacije.
Podsjetimo, flotilu čini više od 50 brodova, a isplovila je u kolovozu. Na brodovima se nalaze propalestinski aktivisti iz cijelog svijeta, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i više zastupnika Europskog parlamenta.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
Izraelska mornarica ušla je na nekoliko brodova globalne flotile i zadržala aktiviste
Izraelske su snage danas presrele flotilu, a u Italiji su sindikati pozvali na štrajk u znak prosvjeda u petak.
Ministarstvo vanjskih poslova Izraela objavilo je videosnimku na kojoj se vidi kako izraelski vojnik predaje švedskoj aktivistici Greti Thunberg njezine stvari nakon što je zadržana, prenosi Times of Israel.
Navodi se kako je nekoliko brodova flotile zaustavljeno, a da se aktivisti koji su se nalazili na njima prevoze u izraelsku luku, odakle će biti deportirani.
„Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi“, navodi Ministarstvo.
Ranije je izraelska mornarica pozvala Globalnu sumudsku flotilu, koja pokušava probiti izraelsku pomorsku blokadu Pojasa Gaze, da promijeni kurs, objavilo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova.
Ministarstvo je objavilo i snimku na kojoj poručnik mornarice govori aktivistima da se približavaju blokiranoj zoni, prenosi Times of Israel.
„Ako želite dostaviti pomoć Gazi, možete to učiniti putem uspostavljenih kanala. Molimo vas da promijenite kurs prema luci Ashdod, gdje će pomoć proći sigurnosnu inspekciju, a zatim biti prebačena u Pojas Gaze“, rekao je poručnik.
Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova navodi kako je „jedina svrha flotile provokacija“, budući da su Izrael, Italija i Grčka ponudili flotili da pomoć Gazi dostavi na miran način.
