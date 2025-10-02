I srpski student u flotili: "Ako gledate ovaj video..."

„Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj je brod presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacijskih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zatraži moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine sudioništvo u genocidu“, poručio je.