Merz neće sudjelovati na Trumpovoj ceremoniji odbora za mir

Njemački kancelar Friedrich Merz napustit će Davos rano u četvrtak te stoga neće sudjelovati na ceremoniji osnivanja takozvanog Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je njegov glasnogovornik.
Oglas
Trump kasnio zbog problema sa zrakoplovom
Američka strana o tome je obaviještena, dodao je glasnogovornik, kazavši i da je Njemačka zahvalna što je dobila pozivnicu za pridruživanje Trumpovoj inicijativi.
„Razmatramo taj prijedlog i svakako ćemo u narednom vremenu primjereno odgovoriti”, naglasio je.
Zbog kašnjenja američkog predsjednika u Davos u srijedu se vrlo vjerojatno neće održati ni njegov susret s Merzom.
Machen wir uns keine Illusionen: Das brutale Vorgehen— Özlem Alev Demirel (@OezlemADemirel) January 20, 2026
der syrischen Machthaber gegen die #Kurden wird nicht nur durch die USA gedeckt, sondern auch von den „guten Europäern“.
Shame on you, #Macron, Merz und von der Leyen. pic.twitter.com/cxwmIDePfM
Tri države odbile pozivnicu za odbor za mir?
Trump je kasnio nekoliko sati u Švicarsku jer je u utorak navečer morao zamijeniti zrakoplov nakon što je posada otkrila „manji problem sa strujom” nedugo nakon polijetanja.
Pridruživanje Trumpovom odboru u srijedu su odbile Norveška i Švedska, a prema pisanju medija neće mu se pridružiti ni Italija.
Predloženim tijelom predsjedao bi doživotno Trump, a odbor bi počeo rješavati sukob u Pojasu Gaze, potom i ostale ratove.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas