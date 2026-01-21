Oglas

u davosu

Merz neće sudjelovati na Trumpovoj ceremoniji odbora za mir

Hina
21. sij. 2026. 15:28
Friedrich Merz
RALF HIRSCHBERGER / AFP / RALF HIRSCHBERGER / AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz napustit će Davos rano u četvrtak te stoga neće sudjelovati na ceremoniji osnivanja takozvanog Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je njegov glasnogovornik. ­

Trump kasnio zbog problema sa zrakoplovom

Američka strana o tome je obaviještena, dodao je glasnogovornik, kazavši i da je Njemačka zahvalna što je dobila pozivnicu za pridruživanje Trumpovoj inicijativi. 

„Razmatramo taj prijedlog i svakako ćemo u narednom vremenu primjereno odgovoriti”, naglasio je. 

Zbog kašnjenja američkog predsjednika u Davos u srijedu se vrlo vjerojatno neće održati ni njegov susret s Merzom.

Tri države odbile pozivnicu za odbor za mir?

Trump je kasnio nekoliko sati u Švicarsku jer je u utorak navečer morao zamijeniti zrakoplov nakon što je posada otkrila „manji problem sa strujom” nedugo nakon polijetanja. 

Pridruživanje Trumpovom odboru u srijedu su odbile Norveška i Švedska, a prema pisanju medija neće mu se pridružiti ni Italija. 

Predloženim tijelom predsjedao bi doživotno Trump, a odbor bi počeo rješavati sukob u Pojasu Gaze, potom i ostale ratove.

davos donald trump friedrich merz odbor za mir

