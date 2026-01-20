Tadić o Trumpovu "odboru za mir": Plenkoviću se ne žuri odgovoriti



Trump i krug oko njega su u prvom redu - medijski influenceri, a ne političari, iznio je tezu Tadić. To, kako tvrdi, potvrđuje sljedeće:



"U doba napada na Venezuele zbog otmice Madura, situation room nije bio u Bijeloj kući, kao u doba kad je Obama odlučio likvidirati Bin Ladena, nego u dijelu restorana u Trumpovoj vili u Mar-a-Lagu, odvojen zastorima. Iza Rubija i Trumpa bio je videozid na kojem su se gledali klikovi na Twitteru i Facebooku. Dakle - ključno je kako neka od ovih tema medijski rezonira, a ne koji su njeni stvarni učinci. Dakle, bitno da se priča o tome. Svi pričaju o tome kako je izraketirao Iran, a to što je stvarno uništeno... Nitko ne zna", zaključuje.