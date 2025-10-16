Merz predlaže plan za Ukrajinu: Zatražit će zajam od zamrznute ruske imovine

Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je u četvrtak da će na samitu EU-a sljedeći tjedan predložiti plan za zajam Ukrajini od 140 milijardi eura, zajamčenih ruskom imovinom.
Obraćajući se njemačkim zastupnicima, pozvao je na korištenje imovine Ruske središnje banke, zamrznute još od invazije u veljači 2022., kako bi se Ukrajini odobrilo "ukupno 140 milijardi eura beskamatnih kredita", koji će se isključivo koristiti za financiranje ratnih napora zemlje.
"Isplaćeni u obrocima, (ovi krediti) jamčili bi vojnu otpornost Ukrajine u godinama koje dolaze, ako bude potrebno", izjavio je u govoru donjem domu parlamenta na temu samita EU-a koji će se održati od 22. do 24. listopada.
Tri i pol godine nakon invazije na Ukrajinu, EU još uvijek raspravlja o tome kako iskoristiti 210 milijardi eura sredstava Ruske središnje banke zamrznutih europskim sankcijama.
Europska unija ih ne želi izravno koristiti i oprezna je da ne stvori presedan koji bi potkopao povjerenje u euro i ugrozio europsku imovinu u inozemstvu.
Prema Merzu, Kijev će morati vratiti kredite tek nakon što primi ruske reparacije, i tek tada će Rusija moći vratiti svoj novac.
Ovaj plan je u skladu s planom predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je predložila ideju o zajmu Ukrajini. On bi se vratio nakon što se plati odšteta na kraju rata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
