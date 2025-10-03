Hoće li Europa koristiti rusku imovinu za financiranje Ukrajine? Moskva bi mogla uzvratiti

Na sastanku u Kopenhagenu u srijedu čelnici su pokazali kombinaciju podrške i opreza. Do susreta je došlo samo nekoliko dana nakon što su dronovi uočeni u danskom zračnom prostoru, zbog čega su privremeno zatvorene zračne luke. Iako nije potvrđeno da su dronovi bili ruski, nekoliko europskih zemalja – među njima Poljska, Rumunjska i Estonija – ranije je optužilo Moskvu za slične incidente, piše Al Jazeera.