Tragedija na granici: Najmanje 18 migranata izgubilo život pokušavajući ući u Španjolsku

Stanovnici pograničnog područja navode da se među mladima proširila glasina kako je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez dokumenata, što je dodatno potaknulo dolazak ljudi prema Ceuti. Mnogi su tijekom noći kupovali kolutove na napuhavanje i drugu opremu za plivanje kako bi pokušali doplivati do španjolskog teritorija.