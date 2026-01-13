Ministri Danske i Grenlanda idu u Bijelu kuću

Unsplash/Ilustracija

Ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se u srijedu s potpredsjednikom SAD-a J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, rekao je danski ministar vanjskih poslova u utorak, u jeku prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti kontrolu nad tim arktičkim otokom.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen i njegova grenlandska kolegica Vivian Motzfeldt zatražili su sastanak nakon što je Trump nedavno pojačao prijetnje preuzimanjem Grenlanda, autonomnog teritorija pod Kraljevinom Danskom.

Sastanak će se održati u Bijeloj kući, podijelio je Rasmussen.

Trumpova ideja nije nova

Trump je prvi put iznio ideju o američkom preuzimanju Grenlanda još 2019. tijekom svog prvog mandata. No predsjednik se suočava s protivljenjem u Washingtonu, pa čak i unutar vlastite stranke.

Danska već stoljećima polaže pravo na Grenland, no teritorij se od 1979. postupno kreće prema neovisnosti, što je cilj koji dijele sve političke stranke izabrane u parlament otoka.