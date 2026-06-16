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Moskovska rafinerija nafte obustavila rad nakon ukrajinskog napada dronovima
Moskovska rafinerija nafte obustavila je rad nakon ukrajinskog napada dronovima, izjavila su dva izvora.
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Napad, za koji je odgovornost preuzela Ukrajina, izazvao je požar i oštetio primarni rafinerijski pogon CDU-6 dnevnog kapaciteta prerade od oko 21.400 tona nafte, rekli su izvori, što je oko 53 posto ukupnog kapaciteta rafinerije.
Očekuje se da će rafinerija uskoro nastaviti s radom u drugom pogonu, koji može preraditi 18.800 tona nafte dnevno, rekli su izvori pod uvjetom anonimnosti. Hitne službe ranije su u utorak izjavile da je požar u rafineriji ugašen i da nije utjecao na rad.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je pogon na toj lokaciji oštećen, ali nije podijelio druge detalje.
Rafinerija se nalazi u jugoistočnom dijelu Moskve i jedan je od izvora snabdijevanja ruske prijestolnice gorivom.
Gazpromnjeft, u čijem je rafinerija vlasništvu, još nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Izvori su rekli da je rafinerija 2024. preradila 11,6 milijuna tona sirove nafte, ili oko 230.000 barela dnevno, te proizvela 2,9 milijuna tona benzina, 3,2 milijuna tona dizela i 1,3 milijuna tona bitumena.
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