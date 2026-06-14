VIDEO / Žestoki ukrajinski napad na Rusiju: Velika tvornica u plamenu

Novi val udara uslijedio je nakon zajedničke operacije ukrajinske Sigurnosne službe, Vojne obavještajne službe i Snaga za specijalne operacije protiv pomorskog terminala Tamanneftegas u Krasnodarskom kraju. U toj operaciji uništeno je pet spremnika goriva i dva pomorska utovarna kraka, što je ozbiljno narušilo rad najvećeg izvoznog čvorišta ugljikovodika na jugu Rusije.