DRONOVI U AKCIJI
VIDEO / Žestoki ukrajinski napad na Rusiju: Velika tvornica u plamenu
Ukrajinski dronovi dugog dometa tijekom noći sa subote na nedjelju izveli su koordiniranu operaciju na više lokacija u Rusiji.
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U napadima su pogođeni kemijski kompleks povezan s opskrbom ruske vojne industrije te logistička infrastruktura važna za prijevoz vojne opreme i goriva, prenosi Kyiv Post.
Glavna meta operacije bio je kemijski kompleks Azot u Tulskoj oblasti. Guverner regije Dmitrij Miljajev potvrdio je napad, te dodao da su na područje jednog industrijskog poduzeća u Novomoskovsku pali ostaci drona.
Neovisni analitičari usporedili su geolokacijske podatke sa snimkama požara i zaključili da je izbio požar upravo u postrojenju Azot.
Ukrainian attack drones hit a major Russian oil depot in Rybinsk this morning, setting multiple tanks ablaze.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 14, 2026
Seen here, a Ukrainian attack drone flies towards the already burning Russian depot, descends, and then smashes into another oil tank. pic.twitter.com/h2rEWnGcjP
Tvrtka Azot najveći je ruski proizvođač amonijaka i dušičnih gnojiva. Te kemikalije ključne su sirovine za proizvodnju eksplozivnih tvari koje se koriste u ruskim topničkim granatama.
Dok je gorjelo kemijsko postrojenje u Tulskoj oblasti, dronovi su istodobno napadali prometnu infrastrukturu bliže Moskvi i na zapadnim logističkim pravcima.
Širenje ukrajinske strategije
U Smolenskoj oblasti meta napada bio je grad Vjazma, važno prometno čvorište. Oštećenje takve infrastrukture može otežati održavanje i raspoređivanje lokomotiva koje Rusija koristi za prijevoz teške vojne opreme prema bojišnici.
Istodobno je u Jaroslavskoj oblasti napadnut objekt za skladištenje strateških zaliha goriva Temp u Ribinsku. Taj je objekt već bio meta ukrajinskih zračnih napada 31. prosinca 2025. godine.
Nakon napada 14. lipnja iznad Ribinska se uzdigao gust stup crnog dima, zbog čega je guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev naredio hitno zatvaranje autoceste prema Moskvi.
Napadi na više regija istodobno upućuju na širenje ukrajinske strategije usmjerene na slabljenje ruskih industrijskih i logističkih kapaciteta prije nego što pojačanja stignu na bojišnicu.
Novi val udara uslijedio je nakon zajedničke operacije ukrajinske Sigurnosne službe, Vojne obavještajne službe i Snaga za specijalne operacije protiv pomorskog terminala Tamanneftegas u Krasnodarskom kraju. U toj operaciji uništeno je pet spremnika goriva i dva pomorska utovarna kraka, što je ozbiljno narušilo rad najvećeg izvoznog čvorišta ugljikovodika na jugu Rusije.
Preusmjeravanjem napada s južnih izvoznih luka na kemijska postrojenja i državne zalihe goriva unutar Rusije, ukrajinske snage nastoje istodobno ograničiti opskrbu gorivom potrebnim za djelovanje ruske vojske i dostupnost sirovina nužnih za proizvodnju topničkog streljiva.
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