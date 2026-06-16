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Nema žrtava

VIDEO / Ukrajina izvela veliki napad dronovima: Najveća rafinerija u Moskvi u plamenu

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Hina
|
16. lip. 2026. 10:00
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aufzsw
screenshot/X

U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazpromnjefta, rekao je u utorak gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.

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"Nema žrtava, a na mjesto događaje poslane su hitne službe" da bi obavile svoj posao, napisao je Sobjanin na Telegramu.

Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije.

Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji i u 2024. godini je preradilo 11,6 milijuna tona nafte, proizvevši 2,9 milijuna tona benzina i 3,2 milijuna tona dizela, pokazuju najnoviji dostupni podaci.

Broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026., što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, pokazali su službeni podaci, podaci na društvenim mrežama i izračuni Reutersa.

Rafinerija Gazpromnjefta opslužuje Moskovsku regiju, koja dosad nije bila među desetak ruskih regija u kojima je došlo do poremećaja u opskrbi.

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Teme
moskovska rafinerija nafte rusija ukrajina dronovi rafinerija nafte

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