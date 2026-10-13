Moskva nakon dogovora s Trumpom najavljuje veći izvoz dizela nego što je on najavio

Trumpovi izaslanici rekli su ukrajinskim dužnosnicima prošlog petka da je dogovor o ruskom dizelu dio nastojanja da se Rusija vrati pregovorima nakon neuspjeha prethodnih pokušaja pokretanja trajnih pregovora za okončanje rata, izjavile su za Reuters tri osobe upoznate sa sastankom. Sporazum je izazvao oštre reakcije dijela američkih zakonodavaca, koji tvrde da će on Moskvi osigurati novac za nastavak rata, a da pritom neće prisiliti Putina na ustupke.