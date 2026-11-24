ALARMANTNO UPOZORENJE
Silosi puni žita, milijuni ljudi gladuju: UN upozorava na posljedice ratova
Direktor Svjetskog programa za hranu (WFP) Luke Lindberg upozorio je da bi uska grla u pomorskom prometu, povezana s ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, mogla do sredine 2027. godine povećati troškove agencije za 727 milijuna dolara, čime se ugrožava dostava hrane za dodatnih 7,3 milijuna ljudi.
Lindberg, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominirao, a Ujedinjeni narodi u rujnu imenovali na čelo najveće svjetske humanitarne agencije, pozvao je na nove napore kako bi se osigurale humanitarne pošiljke ukrajinskih i ruskih žitarica preko Crnog mora. Pritom je predložio model sličan inicijativi postignutoj uz posredovanje UN-a, koja je bila na snazi od 2022. do 2023. godine.
Lindberg je pred Vijećem sigurnosti UN-a izjavio da su ograničenja u izvozu hrane i poljoprivrednih repromaterijala – koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, tjesnac Bab el-Mandeb i Crno more – dodatno pogoršana klimatskim poremećajima poput fenomena El Niño.
"Riječ je o nezamislivom scenariju koji dolazi u najgore moguće vrijeme", rekao je Lindberg, bivši dužnosnik američkog Ministarstva poljoprivrede. Pozvao je diplomate da se usredotoče na pronalaženje brzih rješenja kako bi se osiguralo da oko 10 milijuna tona ukrajinskih i ruskih žitarica, koje se već nalaze u silosima, stigne do ljudi kojima je pomoć potrebna.
Istaknuo je da 266 milijuna ljudi diljem svijeta već pati od akutne gladi, a u dijelovima Sudana, Južnog Sudana i Somalije postoji rizik od izbijanja gladi (famine).
U intervjuu za agenciju Reuters, Lindberg je naglasio da je ključno riješiti situaciju u regiji Crnog mora – jednoj od svjetskih "žitnica" – čije su žitarice od vitalne važnosti za zemlje poput Somalije i Jemena, koji čak 90 posto svoje hrane uvozi.
Lindberg pozvao diplomate na uspostavu humanitarnog koridora
Pozvao je diplomate da rade na uspostavi humanitarnog koridora sličnog "Crnomorskoj inicijativi za žito". Riječ je o sporazumu postignutom uz posredovanje UN-a u srpnju 2022., koji je omogućio siguran izvoz gotovo 33 milijuna metričkih tona ukrajinskih žitarica. Rusija se iz tog sporazuma povukla 2023. godine, uz obrazloženje da se njezin vlastiti izvoz hrane i gnojiva suočava s ozbiljnim preprekama.
Lindberg je za Reuters izjavio da bi svaki obnovljeni sporazum morao obuhvaćati i ruski i ukrajinski izvoz kako bi bio prihvaćen.
"Neodrživo je da silosi za žito u Ukrajini, Poljskoj i regiji budu puni, dok su u drugim dijelovima svijeta ljudi gladni... Ako se postigne diplomatsko rješenje, spremni smo omogućiti transport žita i iz Rusije i iz Ukrajine", rekao je.
Čelnik Svjetskog programa za hranu (WFP) dodao je da je ove godine zabilježen oštar pad isporuka hrane preko Crnog mora; do sredine listopada kroz Bospor je prošlo 63 posto manje brodova koji prevoze pšenicu i kukuruz u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Naveo je da je zabilježeno više od 300 napada, pri čemu je poginulo najmanje 40 članova posade.
To znači da bi oko 10 milijuna tona ruske i ukrajinske pšenice ove godine moglo ne stići na svjetska tržišta – količina dovoljna za prehranu 44 milijuna ljudi, istaknuo je.
Ukupni troškovi agencije prošle su godine iznosili gotovo 12,2 milijarde dolara, pa bi dodatni troškovi od 727 milijuna dolara do sredine 2027. godine predstavljali porast od gotovo 6 posto. Ta bi brojka mogla i dalje rasti ako se ne promijene trenutačni uvjeti, navode iz agencije.
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