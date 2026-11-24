"Riječ je o nezamislivom scenariju koji dolazi u najgore moguće vrijeme", rekao je Lindberg, bivši dužnosnik američkog Ministarstva poljoprivrede. Pozvao je diplomate da se usredotoče na pronalaženje brzih rješenja kako bi se osiguralo da oko 10 milijuna tona ukrajinskih i ruskih žitarica, koje se već nalaze u silosima, stigne do ljudi kojima je pomoć potrebna.